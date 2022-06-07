Ameliyatsız yüz germeyle gençleşiyorlar - Son Dakika
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Ameliyatsız yüz germeyle gençleşiyorlar

07.06.2022 10:12

Ameliyatsız yüz germeyle gençleşiyorlar Kadınlardan yaz sezonu öncesi 'Manuel bukkal yüz modelaj' işlemine yoğun ilgi gösteriyor Güzellik Uzmanı Sinem Çekinmez: "Birçok ilden bu uygulamamız talep görüyor" Adana'da kadınlar, yaz sezonu öncesinde ameliyatsız yüz germe işlemine yoğun ilgi gösteriyor.

Ameliyatsız yüz germeyle gençleşiyorlar

Kadınlardan yaz sezonu öncesi 'Manuel bukkal yüz modelaj' işlemine yoğun ilgi gösteriyor

Güzellik Uzmanı Sinem Çekinmez:

"Birçok ilden bu uygulamamız talep görüyor"

ADANA - Adana'da kadınlar, yaz sezonu öncesinde ameliyatsız yüz germe işlemine yoğun ilgi gösteriyor. Güzellik Uzmanı Sinem Çekinmez, "İşlem sonrası kısalan kasları yeniden uzatıyoruz. Her gün 40 kişiye manuel bukkal yüz modelaj işlemi yapılıyor. Birçok ilden de bu uygulamamız talep görüyor" dedi.

Kentte yüzlerce güzellik işlemini uygulayabilen Bellapais Güzellik Merkezi'nde kadınlar yaz sezonu öncesi 'Manual bukkal yüz modelaj' işlemine ilgi gösteriyor.

Buccal manuel ile Japon Kobido tekniğinin kombinasyonu sonucu oluşan işlemde yüz, en az 10 yaş gençleşiyor. Ciltteki oksijenlenmeyi arttıran işlemde, kasların güçlenmesine ve cildin canlanmasına da yardımcı olunuyor.

Bal ve Hindistan cevizi yağıyla Uzmanlar tarafından yapılan ağrısız işlem ise yaklaşık 30 dakika ile 1 saat sürüyor.

Bellapais Güzellik Merkezi sahibi Güzellik Uzmanı Sinem Çekinmez, "Manuel bukkal yüz modelajı, Uzak Doğu'da 2 bin yıldan fazla süredir yapılan çok doğal bir metot. İşlem tamamıyla saf bal ve saf yenilebilir Hindistan cevizi yağıyla yapılıyor. İşlem sonrası kısalan kasları yeniden uzatıyoruz. Kişiler yaz öncesi bu uygulamalara girdiğinde yazı daha güçlü bir şekilde çıkartıyor" diye konuştu.

Adana'da bu işlemi sadece kendilerinin yaptığını aktaran Çekinmez, "Yurt dışında yapılan ve güncellemeye açık, yeni uygulamaların hepsini merkezimizde yapıyoruz. Her gün ortalama 4 şubemizde 40 kişiye manuel bukkal yüz modelaj işlemi yapılıyor. Birçok ilden de bu uygulamamız talep görüyor" dedi.

Ameliyatsız yüz germeyle gençleşiyorlar
Ameliyatsız yüz germeyle gençleşiyorlar
Ameliyatsız yüz germeyle gençleşiyorlar
Ameliyatsız yüz germeyle gençleşiyorlar

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Kaynak: İHA

India, Adana, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ameliyatsız yüz germeyle gençleşiyorlar - Son Dakika

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