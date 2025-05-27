Amenore Nedir? Sebepleri ve Öneriler - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık
BBC

Amenore Nedir? Sebepleri ve Öneriler

Amenore Nedir? Sebepleri ve Öneriler
27.05.2025 07:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amenore, regl olmama durumudur; stres, kilo değişiklikleri ve sağlık sorunları neden olabilir.

Kadınlarda adet döngüsünün belirli bir süre boyunca olmamasına ve regl olmama durumuna amenore adı verilir. Hamilelik bu durumun beklenen bir nedeni olsa da bazı faktörler reglin gecikmesi ya da uzun süre yaşanmamasına neden olabilir.

Ergenlik dönemine girdikten sonra bir kadının ortalama 28 günde bir adet görmesi beklenir. Bu sürenin kısa ya da uzun olması, 24-35 gün aralığında görülmesi de oldukça yaygındır.

Tekil olarak bazı periyod dönemlerinin kaçırılması ya da gecikmesi, büyük bir sorun olarak değerlendirilmez. Ancak bu tekrarlayan bir duruma dönüştüyse, altta yatan başka bir sorunun habercisi de olabilir.

Jinokolog Dr. Amira Alkourdin Martinez, "Kendinizi ve bedeninizi iyi tanımalısınız. Böylece bir şeylerin ters gittiğini anlayabilirsiniz" diyor ve ekliyor:

"Kadınların bedenlerindeki işleyiş ciddi şekilde farklılık gösterebilir. Birbiriyle tamamen aynı iki kadın yoktur."

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), üç aydan uzun süre regl olmayan ya da 45 yaşından önce adet görmesi geciken kadınların doktora gitmesini tavsiye eder.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Mayo Clinic tavsiyesi de 15 yaş itibarıyla regl döngüsü başlamayanların da hekime görünmesi yönündedir.

Hamilelik dışında, bir kadının adet görememesinin yani amenorenin yaygın görülen sekiz nedenini inceledik.

1. Stres

Dr. Amira Alkourdin Martinez'e göre stres bu durumun yaşanmasında en önemli neden ve "çağımızın gerçek bir salgını" adeta.

Stres, adrenalin gibi hormonların üretimini tetikliyor ve vücudumuzu tehlikeli durumlara hazırlayan bir savunma mekanizması olarak alarm durumuna sokuyor.

Bu hormonlara uzun süre maruz kalmak adet döngüsünü kısaltıp uzatabiliyor ve bu döngünün işleyişini bozabiliyor. Uzun süre adet görmemek ya da adet dönemlerinin çok daha sancılı geçmesi de stresle ilişkilendiriliyor.

Bazı durumlarda, dört haftalık döngüde iki kez adet görmekle de sonuçlanabiliyor.

Sağlık kuruluşları, stres faktörünün yatıştırılması için, düzenli egzersiz ve nefes alma tekniklerinin uygulanmasını öneriyor.

Eğer bu yöntemler etkili olmazsa, bilişsel-davranışçı terapilerin de stres ve kaygıyla mücadelede yardımcı olabileceği belirtiliyor.

2. Fazla ve ani kilo kaybı

Tüketilen kalori miktarının hızlı şekilde azaltılması da bedenin adet döngüsü için gerekli hormonları salgılamasını engelleyebiliyor.

Vücut kitle endeksi 18,5 altında olanlar zayıf olarak sınıflandırılıyor. Bu kişilerin beslenme uzmanlarına danışarak sağlıklı şekilde kilo alması tavsiye ediliyor.

Eğer kilo kaybı bir yeme bozukluğuna dayanıyorsa, psikiyatr desteği de gerekli olabiliyor.

3. Aşırı kilo ve obezite

Aşırı kilolu olmak östrojen üretimini artırdığı için, kadınlarda adet düzeninin bozulmasına neden olabilir.

Bazen bu durum adet görmenin tamamen durmasına da yol açabilir.

Vücut kitle endeksi 30'un üzerinde olan kadınların amenore yaşamaları halinde doktorlar genellikle bir beslenme uzmanı yardımıyla kilo verme tavsiyesinde bulunur.

4. Yoğun fiziksel egzersiz

Yoğun egzersizin neden olduğu fiziksel stres, menstrüasyonu düzenleyen hormonların salgılanma düzeyini değiştirebilir. Vücudun fazla miktarda yağ kaybetmesi, adet görmeyi durdurabilir.

Profesyonel sporcular genellikle bu alanda çalışan sağlıkçıların tavsiyelerine uygun olarak bir çalışma planı belirliyor.

5. Polikistik over sendromu (PCOS)

Polikistik over sendromunda yumurtalıklarda çok sayıda küçük kist bulunur ve adet döneminde düzensizlik gibi sonuçlar görülebilir.

Adetin gecikmesi durumlarının yüzde 33'ünün polikistik over sendromuyla ilişkili olduğu değerlendiriliyor.

Polikistik over sendromunun en yaygın semptomu adet düzensizliğidir.

6. Menopoz veya erken menopoz

Hamilelik ve emzirmenin yanı sıra, adet görmeme durumunun doğal nedenlerinden birisi menopozdur.

Menopoza yaklaşan kadınlarda östrojen seviyesi düşmeye başlar ve regl düzensizleşir.

Menopoza girmenin normal kabul edilen yaş aralığı. 45-55 arasıdır. Ancak tıbbi araştırmalara göre her 100 kadından birisi 40 yaşından önce menopoza girebilir. Buna erken menopoz adı verilir.

7. Bazı doğum kontrol yöntemleri

Bazı doğum kontrol hapları, enjeksiyonlar, implantlar, adet düzensizliğine ve adet olamamaya neden olabilir.

Doğum kontrol hapları, bazen bırakıldıktan bir süre sonra bile adet döngüsünü etkilemeye devam edebilir. Reglin yeniden düzene girmesi için zaman gerekebilir.

8. Diğer sağlık sorunları ve uzun süreli tedaviler

Diyabet, hipertiroid ya da hipotiroid gibi bazı sağlık sorunlarının sonucunda menstürasyon etkilenebilir.

Uzun dönemli bazı ilaç tedavileri de regl döngüsünü bozabilir. Antipsikotikler, kemoterapi, antidepresanlar, tansiyon tedavileri ve bazı alerji tedavileri, bunlar arasında yer alır.

Kaynak: BBC

Menopoz, Sağlık, Stres, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Amenore Nedir? Sebepleri ve Öneriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Antalya’da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti Antalya'da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti
İsrail bu kez çocukları hedef aldı En az 20 kişi hayatını kaybetti İsrail bu kez çocukları hedef aldı! En az 20 kişi hayatını kaybetti
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60’larda iktidarda olurdu Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu
İstanbul’da trafik kilit Yoğunluk yüzde 80’i aştı İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80'i aştı
Polisi “beybi“, müşterileri “koli“ şifresiyle belirleyen fuhuş şebekesine operasyon Polisi "beybi", müşterileri "koli" şifresiyle belirleyen fuhuş şebekesine operasyon
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle 81 ilde devreye alınacak Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak
Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi
İBB’ye 4. dalga operasyonu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi İBB'ye 4. dalga operasyonu! 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Murat Övüç’ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

04:38
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
02:48
Nijerya’da otobüs kamyona çarptı 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Nijerya'da otobüs kamyona çarptı! 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
22:34
Putin, ABD’li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
21:21
Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
18:08
Erdoğan’ın, “Adaylık derdim yok“ sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama
Erdoğan'ın, "Adaylık derdim yok" sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
09:55
Alkolmetreyi üflemeyip kaçmaya çalıştı, polisin bir sözüyle geri döndü
Alkolmetreyi üflemeyip kaçmaya çalıştı, polisin bir sözüyle geri döndü
09:54
Galatasaraylı yıldızın çocuğu kutlamalarda hüngür hüngür ağladı
Galatasaraylı yıldızın çocuğu kutlamalarda hüngür hüngür ağladı
09:52
DolarTL haftaya hareketli başlarken Sterlin yeni rekor kırdı
Dolar/TL haftaya hareketli başlarken Sterlin yeni rekor kırdı
09:42
Ergin Ataman, Fenerbahçe’yi şikayet etti
Ergin Ataman, Fenerbahçe'yi şikayet etti
09:33
Binlerce liralık kaybı göz aldı 17 gündür kumru yuvası bozulmasın diye bekliyor
Binlerce liralık kaybı göz aldı! 17 gündür kumru yuvası bozulmasın diye bekliyor
09:31
Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 08:09:53. #7.13#
SON DAKİKA: Amenore Nedir? Sebepleri ve Öneriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.