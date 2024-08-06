Anjiyo ile Şah Damarında Darlık Tedavi Edildi - Son Dakika
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Sağlık

Anjiyo ile Şah Damarında Darlık Tedavi Edildi

Anjiyo ile Şah Damarında Darlık Tedavi Edildi

Ankara'da şah damarında yüzde 90 darlık tespit edilen bir hastaya yapılan anjiyo operasyonu başarıyla sonuçlandı. Hastanın sağlığına kavuşmasıyla ilgili bilgiler verildi.

06.08.2024 12:03
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ANKARA'da şah damarında yüzde 90 darlık tespit edilen Cuma Uçar (64), kapalı yolla iğne deliğinden girilerek yapılan anjiyo ile sağlığına kavuştu.

Baş dönmesi ve konuşmada yavaşlama şikayetiyle hastaneye başvuran Cuma Uçar'ın, sağdaki şah damarında yüzde 90 oranında darlık saptandı. Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kapalı yolla iğne deliğinden girilerek Uçar'a anjiyo yapıldı. Uçar, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Operasyonu yapan Doç. Dr. Emin Çakmakçı, baş dönmesi ve konuşmada yavaşlama şikayetiyle 22 Temmuz'da hastaneye başvuran Cuma Uçar'ın operasyonunun başarıyla sonuçlandığını söyledi. Doç. Dr. Çakmakçı, "Hastamızın bilinen yüksek tansiyon ve 10 yıl önce geçirmiş olduğu inme hikayesi var. Tetkikler esnasında sağdaki şah damarında ileri derecede darlık saptandı. Bu sağ damarındaki darlığa stent dediğimiz, darlığı normal haline getiren, beyin kan akımını düzenleyen bir sistem implant ettik. Bu işlem lokal anestezi altında yapılabiliyor" dedi.

OPERASYON ORTALAMA 45 DAKİKA,1 SAAT

Günümüzde hastalığın erken dönemde tespit edilebildiğini anlatan Doç. Dr. Çakmakçı, "Ancak hastamız erken dönemi geçmişti, yüzde 90 ve üzeri bir darlığı vardı sağ ana şah damarında. Farklı yönden beyne pıhtı atma riski var tedavi esnasında. Geçici ya da kalıcı körlük ya da felç riski oluyor bu işlemle alakalı. Ama bu tedavide kasıktan kesi olmadığı veya herhangi bir yerden kesi olmadığı için, kasıktan iğne deliği ile girildiği için daha konforlu ve hasta açısından daha pozitif geçiyor. Ortalama 45 dakika ile 1 saat arasında sürüyor. Tabii bu şah damarlarındaki darlığa, darlığın birkaç tane olmasına, yerine ve şekline göre değişir tedavinin süresi" dedi.

'BU HASTALIK, NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK'

Operasyondan sonra Uçar'a kontrol tetkikleri yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Emin Çakmakçı, "Yaptığımız kontrol çekimlerinde stentle alakalı bir sıkıntı görülmedi. Hastanın beyin kontrol çekimlerini yaptık, bir sıkıntı görülmedi. Şimdi hastamız servisinde yatıyor ve taburcu olmayı bekliyor. Bu hastalık, nadir görülen bir hastalık. Endüstriyelleşen bir toplumda yavaş yavaş artmaya başladı. Hastamız bundan sonraki yaşamında günlük bir doz aspirin alacak. Onun dışında bir şey yapmasına gerek olmayacak" diye konuştu. Cuma Uçar ise operasyondan sonra kendisini daha iyi hissettiğini, taburcu olmayı beklediğini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Anjiyo ile Şah Damarında Darlık Tedavi Edildi - Son Dakika

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