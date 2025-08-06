Anne Sütü: Değerli Bir Hazine - Son Dakika
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Sağlık

Anne Sütü: Değerli Bir Hazine

Anne Sütü: Değerli Bir Hazine
06.08.2025 10:03
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Prof. Dr. Yıldırım, anne sütünün sağlık ve duygusal gelişimdeki koruyucu etkilerini vurguladı.

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Tülin Gökmen Yıldırım, anne sütünün hem bebek hem anne sağlığı açısından koruyucu etkilere sahip olduğunu belirtip, "Çok değerli bir hazine. Sadece sağlık için değil, bebeğin duygusal alanda da desteklenmesine yol açıyor. Anne ile bebek arasında bir şefkat köprüsü oluşturuyor. Bu bebekleri ileride kendilerine güvenli bireyler olarak görüyoruz" dedi.

Prof. Dr. Tülin Gökmen Yıldırım, her yıl 1-7 Ağustos tarihleri arasında emzirme ile ilgili konularda farkındalığı artırmak ve tüm dünyada anne sütü ile beslenmeyi desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla kabul edilen Dünya Emzirme Haftası'nda değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de anne sütünün önemini anlatmak adına çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Yıldırım, "Dünyada birçok ülkede UNICEF'in ve Dünya Sağlık Örgütü'nün katkılarıyla emzirmenin önemi vurgulanmakta ve bu hafta kutlanmaktadır. Ülkemizde anne sütünü teşvik edici, destekleyici eğitimler veriliyor, önemi anlatılıyor. Anne sütü yeni doğan bir bebeğin en temel hakkıdır. Doğar doğmaz alabileceği en güzel şey, anne sütüdür" dedi.

'ANNE SÜTÜ BİR BEBEK İÇİN HAZİNE'

Konuyla ilgili anne adaylarının doğum öncesi bilinçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yıldırım, anne sütünün faydaları ve tüm yaşamı boyunca getireceği kazanımların anlatılabileceğine dikkati çekerek, "Anne sütü bir bebek için en değerli hazine. Doğumdan önce anne sütü ve emzirme açısından bilinçlendirmek gerekiyor. Daha baştan vermek istemeyen annelerle karşılaşabiliyoruz. Biraz daha üstüne gidilmesi gerekir" diye konuştu.

'SÜTÜ ARTTIRMAK İÇİN YETERLİ SIVI ALINMASI UYGUN'

Toplumda bazı yanlış bilgilerin de yaygın olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yıldırım, "Bazıları fazla miktarda kalori alınmasının, şerbetli yiyecekler tüketilmesinin sütü arttıracağını düşürmekte. Emzirmeyi nasıl yapacağını bilemeyenler oluyor. Bunun için anne sütü hemşirelerimiz var. Hastayı iyileştirmenin yanında anne sütünün verilmesi de çok önemli olduğu için bebeklerimizin emzirilmesini destekliyoruz. Sütü arttırmak için yeterli sıvı alınması uygun. Bunun yanında ek olarak kalori arttırmaya gerek yok. Annelerin almaması gereken ilaçlar olabiliyor. Sigara içen annelerin bu alışkanlıktan kurtulmasını istiyoruz. Anne sütünü bebek her istediğinde, belli bir saate bağlamadan vermek gerekir. 3 saatte 1 diye bir şey yok. Sütü gece-gündüz aralıksız, bebek istedikçe vermeleri gerektiğini, doğru teknikle emzirilmesi gerektiğini anlatıyoruz. Hastanemizde sosyal pediatri polikliniği ile başarılı sonuçlar alınıyor. 1,5 ay anne sütünü bırakan bebeklerimiz yeniden emmeye başlayabiliyor. Bir süre gelmeyen süt yeniden gelmeye başlıyor" dedi.

'ANNE SÜTÜNÜN KORUYUCU ETKİLERİ VAR'

Anne sütü alan bebeklerde çocukluk çağı hastalıklarının daha az görüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, emzirmenin kadın sağlığı açısından da koruyucu etkisi olduğunu belirtti. Anne sütü veren ve emziren annelerin mutlaka desteklenmesinin aynı zamanda toplumsal bir görev olduğuna da dikkati çeken Prof. Dr. Yıldırım, "Günümüzün hastalığı obezite ve fazla kilo alımına, yapılan çalışmalara göre, anne sütü alan bebeklerde çok daha az rastlanılıyor. İleride kalp hastalıkları, damar sertliği, bazı kanser türlerini anne sütü alan bireylerde daha az görüyoruz. Şeker, diyabet hastalığının gelişme riski anne sütü alanlarda daha az. Bu bakımdan anne sütünün koruyucu etkileri var. Anneler için de aynı etkilerden bahsedebiliriz. Bazı kanser türleri, yumurtalık, meme kanseri emziren annelerde daha az görülüyor. Çok değerli bir hazine. Sadece sağlık için değil, bebeğin duygusal alanda da desteklenmesine yol açıyor. Anne ile bebek arasında bir şefkat köprüsü oluşturuyor. Bu bebekleri ileride kendilerine güvenli bireyler olarak görüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Gökmen Yıldırım, Anne Sütü, Eğitim, Sağlık, Dünya, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Anne Sütü: Değerli Bir Hazine - Son Dakika

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