Arabesk Müziğiyle Ameliyat Geçirdi - Son Dakika
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Sağlık

Arabesk Müziğiyle Ameliyat Geçirdi

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Kahramanmaraş'ta bir hasta, bel fıtığı ameliyatı sırasında sevdiği arabesk müzikle rahatladı.

17.04.2025 09:54
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Arabesk müzikli ameliyat

Kahramanmaraş'ta patlamış bel fıtığı ameliyatı için belden aşağısı uyuşturulan hasta, operasyon sırasında talebi üzerine arabesk şarkı dinledi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bel fıtığı nedeniyle ameliyat masasına yatan 62 yaşındaki Mehmet Ergen, spinal anestezi (belden uyuşturarak) ile yapılan operasyonu sevdiği arabesk şarkılar eşliğinde geçirdi.

Özel Sular Akademi Hastanesi'nde spinal anesteziyle yapılan ameliyatı Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Zeki Yılmaz gerçekleştirdi. Uzun yol şoförlüğü yapan 62 yaşındaki Mehmet Ergen, ameliyat sırasında doktorundan arabesk müzik çalınmasını talep etti. Bu özel isteği kırmayan sağlık ekibi, hastayı sevdiği şarkılar eşliğinde ameliyat etti. Ameliyat sırasında hasta ile sohbet ederek ilerleyen sağlık ekibi, sürecin daha rahat geçmesini sağladı. Operasyon boyunca hem müzik dinleyen hem de sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Ergen, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Ameliyat anında kaydedilen görüntülerde Ergen'in zaman zaman şarkılara eşlik ettiği de görüldü.

"Hastaların rahatlamasını istiyoruz"

15 yıldır beyin cerrahlığı yapan ve 2 yıldır Özel Sular Akademi Hastanesi'nde görevde olan Op. Dr. Zeki Yılmaz, "Genelde bel fıtığı ameliyatları yaparken spinal anestezi ile yapıyorum ve belden uyuşturuyorum. Hastalarımıza ameliyathanemizde konforlu bir ortam sağlamaya özen gösteriyoruz. Çok severim ve müzik dinlerim. Burada da hastaların müzik tercihleri doğrultusunda onların da rahatlamasını istiyoruz. Hastamız uzun yol şoförü olduğu için daha çok arabesk müzik dinliyordu ve biz de bu şekilde uyguladık. Acil şifalar diliyoruz" dedi.

Korktuğu ameliyatı şarkı dinleyerek geçirdi

Operasyonu başarılı geçen Mehmet Ergen ise, "Ameliyattan korkuyordum. Tedavi için çok farklı kişilere gittim. Hocamızı buldum, dün ameliyat oldum şarkı dinleyerek ve söyleyerek. Bugün de ayağa kalktım. Tır kullanırken yolda arabesk dinliyorum. Ameliyat masasında da öyle oldu. Hocamızın ellerine sağlık" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Arabesk Müziğiyle Ameliyat Geçirdi - Son Dakika

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