Asel Leyla için yardım çağrısı

VAN'ın Erciş ilçesinde 8 günlükken SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konulan, 5 aylık Asel Leyla Şirin'in gen tedavisi için gerekli olan paranın toplanması için başlatılan valilik onaylı kampanyada yüzde 10'a ulaşıldı. Asel Leyla'nın annesi Ayşe Şirin (23), "Ben bir anne olarak, her gün gözümün önünde eriyip giden kızıma çok üzülüyorum" dedi.

Bayramlı Mahallesi'nde yaşayan Ayşe ve Ensari Şirin (27) çiftinin bebekleri Asel Leyla Şirin'e, doğumundan 8 gün sonra götürüldüğü hastanede SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Maddi imkanları yetersiz olan aile, kızlarının Dubai'de gen tedavisi alabilmesi için gerekli olan 1 milyon 819 bin 500 doların toplanması için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Asel Leyla'nın kampanyasında şu ana kadar sadece yüzde 10'a ulaşılırken, anne Ayşe Şirin bebeğinin hayatta kalabilmesi için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi. Şirin, "Eşim inşaatlarda çalışarak geçimimizi sağlıyor. Kızım Asel Leyla, çok acı çekiyor. Gerekli tedavisini yapamazsak ve doktorların yazdığı ilacı alamazsak kızım en fazla 2 yaşına kadar hayatta kalır. Kızım Asel Leyla, şu an gülümsüyor, elini kolunu hareket edebiliyor. Ancak gerekli olan tedavisinin yapılması gerekir, Bizler Valilik izniyle 3 aylık bir yardım kampanyası başlattık. Bu kampanyada şu ana kadar tedavi için gerekli olan meblağın sadece yüzde 10'u toplanabildi. Geriye kalan yüzde 90'lık paranın toplanması için hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Ben bir anne olarak, her gün gözümün önünde eriyip giden kızıma çok üzülüyorum. Kızımın hayatta kalabilmesi için tedavi olması gerekir. Bizler daha önce doktorlara götürdük, ancak tedavi masrafları çok olduğu için bunu karşılayamıyoruz" diye konuştu.