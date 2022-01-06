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Aşılamada Türkiye birincisi olan Osmaniye'de vatandaşlar evlerinde aşılanıyor - Son Dakika

Aşılamada Türkiye birincisi olan Osmaniye'de vatandaşlar evlerinde aşılanıyor

06.01.2022 10:27

Aşılamada Türkiye birincisi olan Osmaniye'de vatandaşlar evlerinde aşılanıyor19 tablosunda 87,9 aşılama oranıyla Türkiye birincisi olan Osmaniye'de aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken Omicron varyantına karşı hatırlatma dozu olan üçüncü ve dördüncü doz aşılar vatandaşlara...

Aşılamada Türkiye birincisi olan Osmaniye'de vatandaşlar evlerinde aşılanıyor

OSMANİYE Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan Covıd-19 tablosunda 87,9 aşılama oranıyla Türkiye birincisi olan Osmaniye'de aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken Omicron varyantına karşı hatırlatma dozu olan üçüncü ve dördüncü doz aşılar vatandaşlara evlerinde uygulanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük olarak sosyal medya hesabından paylaştığı Covıd-19 tablosunda 87,9 aşılama oranıyla Osmaniye birinci sırada yer alıyor. Sağlık ekiplerince aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken özellikle yaşlı vatandaşların evlerinde aşılanması sağlanıyor. Bu bağlamda Düziçi İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli sağlık çalışanları Omicron varyantına karşı hatırlatma dozu olan üçüncü ve dördüncü doz aşıları vatandaşlara evlerinde uyguluyor.

Omicron varyantına karşı hatırlatma dozlarına başladıklarını ifade eden Düziçi İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Merve Kuvanç, "Düziçi İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak tekrardan aşılama programına başladık. Yeni çıkan varyanta karşı üçüncü ve dördüncü doz hatırlatma dozlarını yapıyoruz. En 30 kişinin olduğu bölgelerde aşılama programına başladık. Aşılamayla birlikte koronadan korunuyoruz" diye konuştular.

Üçüncü ve dördüncü doz hatırlatma aşılarını olan vatandaşlar ise, "Allah devletimize zeval vermesin. Sağlık ekipleri evlerimize kadar geldiler. Bizlere hatırlatma dozu olan üçüncü ve dördüncü doz aşılarımızı vuruyorlar. Allah'ım bizleri korusun" dediler.

Aşılamada Türkiye birincisi olan Osmaniye'de vatandaşlar evlerinde aşılanıyor
Aşılamada Türkiye birincisi olan Osmaniye'de vatandaşlar evlerinde aşılanıyor
Aşılamada Türkiye birincisi olan Osmaniye'de vatandaşlar evlerinde aşılanıyor

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Osmaniye, Türkiye, Omicron, Düziçi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Aşılamada Türkiye birincisi olan Osmaniye'de vatandaşlar evlerinde aşılanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşılamada Türkiye birincisi olan Osmaniye'de vatandaşlar evlerinde aşılanıyor - Son Dakika
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