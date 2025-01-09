Baba Oğul 'Ciğer Kardeşi' Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Baba Oğul 'Ciğer Kardeşi' Oldu

Baba Oğul \'Ciğer Kardeşi\' Oldu

4 yaşındaki Doruk Efe, babasından karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu. Yüzde gülümseme geri döndü.

09.01.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de, nadir görülen çocukluk çağı karaciğer tümörü teşhisi konulan 4 yaşındaki Doruk Efe Oyan, babasından yapılan karaciğer doku nakliyle sağlığına kavuştu.

Torbalı ilçesinde yaşayan Ceyhan ve Aysel Oyan çifti, geçen yıl oğulları Doruk Efe'yi yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde küçük çocuğun karaciğerinde kitle ve büyüme tespit eden doktorlar, minik hastayı İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

İleri tetkiklerde karaciğerinde kötü huylu tümör tespit edilen Oyan için ilaç ve kemoterapi tedavisine başlandı. Uygulanan kemoterapiye rağmen küçülmeyen tümörün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla hastanenin Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orkan Ergün ve Karaciğer Nakil Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Alper Uğuz tarafından organ nakli ameliyatı planlandı.

Baba Ceyhan Oyan'ın karaciğerinden alınan doku, başarılı bir ameliyatla oğluna nakledildi. Doruk Efe, babasından nakledilen karaciğerle sağlığına kavuştu.

Baba oğul "ciğer kardeşi" oldu

Doruk Efe Oyan, kontrol için geldiği hastanede AA muhabirine, sağlık sorunları nedeniyle zor günler yaşadığını söyledi.

Hastanede doktor ve hemşirelerin kendisiyle çok ilgilendiğini anlatan Oyan, "Babamı çok seviyorum. Büyüyünce ambulansta görev yapmak istiyorum. Benim gibi hastalara yardım etmek istiyorum." dedi.

Baba Ceyhan Oyan da doktorlarının önerisi üzerine hiç düşünmeden oğluna karaciğer dokusunu verdiğini söyledi. Oğlunun artık yüzünün gülmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Oyan, "Baba oğulken karaciğer kardeşi olduk. Şu an gayet iyi ve sağlıklı. Bu durumdaki hastalar hiçbir zaman umutlarını kaybetmesinler." diye konuştu.

Anne Aysel Oyan ise eşinden önce çocuğuna karaciğerini kendi vermek istediğini ama yaşadığı bazı sağlık sorunları nedeniyle bunun mümkün olmadığını aktardı.

Dokuz ay boyunca hep çocuğunu kaybetme korkusuyla yaşadığını anlatan anne Oyan, şöyle devam etti:

"Çok zor bir süreç. 9 ay kalbimiz ağzımızda gezdik. Korkuyla yaşadık kurtulabilecek miyiz diye. Hastalığın 4. evre olduğunu öğrendik. Bugünlere hiç ulaşabileceğimi düşünmüyordum. Çok korkuyordum, endişeliydim. Eşim sağ olsun çocuğumuza hayat verdi. Onun sayesinde oğlum hayata yeniden tutundu."

"Hastamız gayet iyi"

Prof. Dr. Orkan Ergün de çocukluk çağı karaciğer tümörünün milyonda bir görülen durum olduğunu söyledi.

Kemoterapilere rağmen 10 santimetreden daha büyük olan kitle istenilen ölçüde küçülmediği için nakil ameliyatı planladıklarını anlatan Ergün, "Hastamız gayet iyi. Büyümesi ve gelişmesi istediğimiz seviyede. Nakil ameliyatı olmasaydı hastalık hızlı seyrettiği için kaybedebilirdik." dedi.

Doç. Dr. Alper Uğuz da Türkiye'de organ bağışının az olduğunu belirterek, hasta yakınlarının organlarını bağışlama yönünde tercihlerini kullanmalarını istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sağlık, izmir, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Baba Oğul 'Ciğer Kardeşi' Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 07:09:54. #1.13#
SON DAKİKA: Baba Oğul 'Ciğer Kardeşi' Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.