Bağımlılıkla Mücadele İçin İşbirliği

Anadolu Üniversitesi Bağımlılık Önleme Çalışmaları Birimi, Eskişehir Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti.

Yeşilay Eskişehir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette birim müdürü Doç. Dr. Ayşe Kızıltaş, YEDAM'da görev yapan klinik psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarıyla bir araya gelerek, bağımlılıkla mücadele alanındaki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Öğrencilerle birlikte bağımlılık konularında bilgilendirici ve etkileşimli etkinliklerin düzenlenen ziyarette, bağımlılık türleri, önleme yöntemleri ve destek mekanizmaları ele alındı.

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Serkan Palancı'nın merkezin faaliyetlerine ilişkin sunum yaptığı ziyarete, bağımlılık mentörlüğü yapan, proje çalışmaları yürüten ve gönüllü faaliyetlere ilgi duyan üniversite öğrencileri de katıldı.