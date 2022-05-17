Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açıldı

Dekan Prof. Dr. Serdar Durdağı: "Hesaplamalı ilaç tasarımını öne çıkaracağız"

İSTANBUL - BAU Eczacılık Fakültesi'nde klasik eczacılık fakültesi anlayışından uzaklaşarak, dünya standartlarında Türkiye'nin yerini sağlamlaştırmak amacıyla yenilikçi eczacılar yetiştirilecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan BAU Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Durdağı, "Biz özellikle hesaplamalı ilaç tasarımını öne çıkaracağız" dedi.

BAU Eczacılık Fakültesi, ilk aşamada Türkiye'nin 2023 stratejik hedefleri doğrultusunda yenilikçi ilaç sektöründeki cari açığı azaltmak ve devamında cari fazlayla yoluna devam etmesini sağlamak amacıyla kuruldu. Fakülte, üniversitede yer alan 13 ARGE merkezi ile iş birliği içinde olarak, sektörde yer alan 'Orijinal ilaç keşif-geliştirme faaliyeti' gerçekleştirecek tecrübeli eleman açığının kapatılması yolunda çalışmalar yürütecek. Bilgisayar destekli ilaç tasarımı, molekül modelleme çalışmalarının yapıldığı laboratuvarın başkanlığını BAU Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Durdağı yürütecek.

Laboratuvarda lise döneminden başlamak üzere farklı aşamalarda lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacılar farklı biyolojik problemlerin çözümü için çeşitli projelerde yer alacak.

"Çalışma alanlarımız özellikle yapay zeka tabanlı ve bilgisayar destekli moleküler simülasyonlar ile farklı hastalıklara karşı tedavi seçeneklerini ortaya çıkarmak"

Konuya ilişkin çalışma alanlarından bahseden BAU Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Durdağı, "Çalışma alanlarımız özellikle yapay zeka tabanlı ve bilgisayar destekli moleküler simülasyonlar ile farklı hastalıklara karşı tedavi seçeneklerini ortaya çıkarmak. Özellikle moleküler simülasyonlar ile hastalığın mekanizmasını, atom düzeyinde mekanizmasını aydınlatmaya çalışıyoruz. Sonra bu mekanizma aydınlatılması sonrasında ya gerekli veritabanı taranmasıyla veya moleküllerin dizaynıyla yeni moleküllerin ortaya çıkarılması için çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu.

"Biz özellikle hesaplamalı ilaç tasarımını öne çıkaracağız"

Öne çıkarılan çalışmalardan bahseden Dekan Prof. Dr. Serdar Durdağı, "Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde özellikle farklı olarak biz hesaplamalı ilaç tasarımını öne çıkaracağız. Yapay zeka tabanlı ve moleküler simülasyonların kullanıldığı bu programları kullanmaya aşina ve programlama dillerine hakim, yeni nesil eczacıların yetiştirilmesine destek olmak istiyoruz. Bu amaçla da biz aslında tüm programımızı bunun üzerine kuracağız. Dolayısıyla ilaç geliştirilmesinde önemli rol oynayan bazı programlama dilleri var. Örneğin Python, C gibi. Bunları zorunlu olarak biz öğrencilerimize vermek istiyoruz ve böylelikle tüm bu donanımlarla öğrencilerimizi mezun etmek hedefimiz" dedi.

"Özellikle yeniden konumlandırma dediğimiz çalışmalarına çok önem veriyoruz"

Sözlerine devam eden Prof. Dr. Serdar Durdağı, "Özellikle farklı kanser tiplerine karşı ilaçların geliştirilmesi bizim öncelik verdiğimiz alanlar. Bunun dışında da bizim ilgi duyduğumuz bir alan olan nadir hastalıklara karşı da ilaçların geliştirilmesi ve yeni ilaçların denenmesi bizim için çok önemli. Bu amaçla var olan ilaç kütüphanelerinin bu hastalıklara karşı taranması, ortaya çıkarılması en büyük hedefimiz. Özellikle yeniden konumlandırma dediğimiz çalışmalarına çok önem veriyoruz. Laboratuvarımızda, hem de kuracağımız fakültede bu amaca yönelik çalışmalar yürüteceğiz" diye konuştu.

"Hayvan deneyleri ve klinik çalışmalarının yapılması bizim asıl hedefimiz"

Durdağı Lab hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Serdar Durdağı, "Laboratuvarımız 2014 yılında kuruldu. Özellikle ülkemizde moleküler simülasyonlar ve ilaç tasarımı üzerine önemli çalışmalar yapan bir laboratuvar. Bu laboratuvardan şimdiye kadar 10 tane master öğrencisi ve 5'in üzerinde doktora öğrencisi mezun ettik. Halen hem yüksek lisans hem doktora tezini yapan öğrencilerimiz mevcut. Durdağı Lab TÜBİTAK, TÜSEB gibi ulusal projeler ve Avrupa Birliği projelerini ülkemize kazandırdı. Buradaki amacımız yeni moleküllerin, yeni ilaç adayı moleküllerin öncü hit moleküllerini açığa çıkarılması. Yeni molekül adaylarının bulunması ve sonrasında da bunların hem biyolojik testlerinin yapılıp hem de daha ileri seviyede hayvan deneyleri ve klinik çalışmalarının yapılması bizim asıl hedefimiz" ifadelerini kullandı.

"İlacın ortaya çıkarılmasında genellikle bir protein hedefinin olması gerekir"

Hesaplamalı ilaç hakkında konuşan Prof. Dr. Serdar Durdağı, "Hesaplamalı ilaç tasarımı çalışmalarından kastımız burada bir ilacın ortaya çıkarılmasında genellikle bir protein hedefinin olması gerekir. Bu protein hedefinde bulunan özellikle bağlam paketindeki amino asitlerle etkileşim kurabilecek en güçlü aday moleküllerin farklı simülasyon teknikleriyle ortaya çıkarılmasını amaçlıyor" dedi.