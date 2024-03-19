İçlerinde kanser ilaçlarının da olduğu 47 ilaç geri ödeme kapsamında - Son Dakika
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Sağlık

İçlerinde kanser ilaçlarının da olduğu 47 ilaç geri ödeme kapsamında

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacın, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme listesine alındığını açıkladı. İlaçların 3'ü kanser ve 3'ü de diyabet hastalarının kullandığı ilaçlar olduğu belirtildi.

19.03.2024 09:29  Güncelleme: 09:33
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Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından geri ödeme listesine alınan ilaçlarla ilgili bilgi verdi. İçlerinde kanser ve diyabet ilaçlarının da bulunduğu toplam 47 ilaçla ilgili gelişmeyi duyuran Bakan Işıkhan ilaçların hastalara şifa olmasını temenni etti.

KANSER VE DİYABET İLAÇLARI DA VAR

Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Işıkhan "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

Geri ödeme listesine alınan ilaçların 3'ü kanser, 3'ü multiple skleroz, 1'i immunosupresan, 7'si antibiyotik, 6'sı kan ürünü ve 3'ü diyabet ilacı olduğu belirtildi.

Kanser ve diyabetin de olduğu 47 ilaç geri ödeme listesine alındı
İçlerinde kanser ilaçlarının da olduğu 47 ilaç geri ödeme kapsamında
Kaynak: DHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Vedat Işıkhan, Sağlık, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İçlerinde kanser ilaçlarının da olduğu 47 ilaç geri ödeme kapsamında - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • soner yavuz: seçimden sonra tekrar parayla satarsınız merak etmeyin seçim yatırımınız ama millet artık uyandı yutmaz bu numaraları 11 5 Yanıtla
  • Salim Bektaş: 2020 yılından beri ms hastasıyım ilaçlar çok pahalı ve bir kutusu 15 bin lira ALLAH devletimizi korusun 2020 yılından beri hiç ilaç parası vermedim. 2 0 Yanıtla
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