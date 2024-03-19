Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından geri ödeme listesine alınan ilaçlarla ilgili bilgi verdi. İçlerinde kanser ve diyabet ilaçlarının da bulunduğu toplam 47 ilaçla ilgili gelişmeyi duyuran Bakan Işıkhan ilaçların hastalara şifa olmasını temenni etti.
Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Işıkhan "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.
Geri ödeme listesine alınan ilaçların 3'ü kanser, 3'ü multiple skleroz, 1'i immunosupresan, 7'si antibiyotik, 6'sı kan ürünü ve 3'ü diyabet ilacı olduğu belirtildi.
Son Dakika › Sağlık › İçlerinde kanser ilaçlarının da olduğu 47 ilaç geri ödeme kapsamında - Son Dakika
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