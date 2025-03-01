Balkan Onkoloji Hastanesi Genişliyor - Son Dakika
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Sağlık

Balkan Onkoloji Hastanesi Genişliyor

Edirneli hayırseverin bağışıyla Balkan Onkoloji Hastanesi'nin ek binası inşa ediliyor.

01.03.2025 10:16
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Trakya Üniversitesinde bulunan Balkan Onkoloji Hastanesi, Edirneli hayırsever bir iş insanın yaptığı bağışla genişletiliyor.

Sağlık alanında Edirne'nin yanı sıra Trakya ve Balkanlara hizmet veren Trakya Üniversitesi, kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti vatandaşlara ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Onkoloji hastanesini büyütme çalışmaları kapsamında "Onkoloji Hastanesi Ek Binası Projesi" için çalışmalar başladı.

Hayırsever iş insanı Soner Çeker'in yaptığı bağışla inşa edilecek ek bina mevcut hastane ile entegre şekilde hizmet verecek.

Temel kazı çalışmaları başlayan bina toplamda 1125 metrekare kapalı olan sahip olacak. Binanın zemin katında kan alma üniteleri ve klinikler, birinci katında poliklinikler, üst katta ise kemoterapi alanı ve destek birimleri yer alacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, inşa çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Hatipler, Edirne'ye önemli bir sağlık tesisi kazandırılması konusunda göstermiş olduğu hassasiyet dolayısıyla iş insanı Çeker'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

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