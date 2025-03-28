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Sağlık

Bayramda Beslenme Uyarısı

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Diyetisyen Öztekin, bayramda yağlı ve şekerli yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

28.03.2025 10:39
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Uzmanlar bayramda beslenmeye dikkat çekti

İSTANBUL - Diyetisyen Zeynep Öztekin, Ramazan ayında vatandaşların beslenme tarzının değişmesi, ardından bayramda şekerli ve yağlı yiyeceklerin yenmesinin sağlık açısından problemler oluşturacağına dikkat çekti.

Ramazan ayında vatandaşların günlük tükettiği yemek ve sıvı alımının azalması, bayramda ise yağlı ve şekerli tüketimlerinin artacağını ifade eden uzmanlar, bunun olumsuz etkilerinden kaçınmak, vücudu koruyabilmek adına vatandaşlara uyarılarda bulundu. Konu hakkında beslenme tavsiyesi veren Diyetisyen Zeynep Öztekin, vatandaşların açlıklara alıştıkları sebebiyle bayramda çok şekerli, şerbetli ve yağlı yiyeceklere yönelmenin mide

sorunlarına yol açacağını ifade etti.

"Şerbetli ve yağlı yiyeceklere yönelmek mide sorunlarına yol açabilir"

Diyetisyen Zeynep Öztekin, "Bu süreçte uzun süreli açlıklara alışan vücudumuz öncesine oranla metobolik açıdan biraz yavaşlamış olabilir. Bu sebeple, bayramla birlikte çok şekerli, şerbetli ve yağlı yiyeceklere yönelmek mide sorunlarına yol açabilir ve rehavete sebep verebilir. Hızlı yememek ve porsiyon kontrolünü sağlamak midenizi yormamak açısından oldukça önemlidir" dedi.

"Meyveli tercihlere yönelmek makul olur"

Öztekin, "Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmesi olan tatlı seçimlerinde şerbetlidense daha sütlü seçeneklere, meyveli tercihlere yönelmek daha makul olacaktır. Ramazan ayı boyunca azalan su tüketimini arttırmak adına bol su içmeye özen göstermek önemlidir. Hafif tempolu yürüyüşler sindirimi kolaylaştırmak açısından yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Diyetisyen, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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