Bayramda Göz Yaralanmalarında Artış - Son Dakika
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Sağlık

Bayramda Göz Yaralanmalarında Artış

05.06.2025 14:25
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Bayramlarda göz travmaları ve yaralanmalar, çocukların tehlikeli oyuncaklarla oynaması sonucu artıyor.

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Umut Dağ, bayramlarda yaralanmaların yaklaşık 10 kat arttığını ve bunun yüzde 10'unu da göz travmalarının oluşturduğunu belirterek, "Bunların en sık nedeni bayramlarda çocukların bayram harçlığı ile ilgilerini çeken, satışı yasak olan maytap, torpil, mantar tabancası ve boncuk atan tabancalar gibi oyuncaklar ile oynamaları sonucu meydana gelmektedir. Bu yaralanmalar çok ciddi görme kayıplarına, hatta körlüğe neden olabilirö dedi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Umut Dağ, tüm vücut yaralanmalarının yüzde 10'unu göz travmaları oluşturduğunu, bunun da yaklaşık 3'te 1'ini çocukluk dönemi göz travmalarının oluşturduğunu söyledi. Doç. Dr. Dağ, özellikle bayramlarda yaralanmaların yaklaşık 10 kat arttığını ifade ederek, bunun en önemli nedeninin çocukların satışı yasak olan ancak özellikle sokak aralarındaki bakkallarda satılan maytap, torpil ve boncuk atan tabancalarla oynamaları sonucu meydana geldiğini söyledi.

'CİDDİ GÖRME KAYIPLARINA NEDEN OLABİLİR'

Doç. Dr. Dağ, bu tip yaralanmaların ciddi görme kayıplarına neden olabileceğini belirterek, "Bunlar, çocukların bayram harçlığı ile ilgilerini çeken, satışı yasak olan maytap, torpil, mantar tabancası ve boncuk atan tabancalar gibi oyuncaklar ile oynamaları sonucu meydana gelmektedir. Bu yaralanmalar çok ciddi görme kayıplarına, hatta körlüğe neden olabilir. Kurban Bayramı'nda da yetişkinlerin göz yaralanmalarında da artış yaşanıyor. Bunun en sık nedeni kurban kesimi sırasında kurbanı zapt edememe sonucu hayvanın tekmesi, boynuzu ve başıyla oluşturduğu yaralanmalardır. Diğer bir yaralanma şekli ise kurban eti parçalanması sırasında kırılan kemik parçalarının oluşturduğu yaralanmalardır. Bayramlarda ortaya çıkan bu tür yaralanmalar, basit tedbirlerle ve önlemlerle büyük ölçüde önlenebilir. Ailelerin bu konuda yapacakları en önemli şey, bu tür yanıcı ve patlayıcı oyuncakları çocuklardan uzak tutmalarıdır. Kurban kesimleri, kurumlarca önerilen kesim yerlerinde yapılmalıdır. Koruyucu ekipmanlı, profesyonel kişilerce yapılması gerekmektedirö diye konuştu.

'GÖZ OVUŞTURULMAMALI'

Doç. Dr. Dağ, tüm önlemlere rağmen yaralanmaların gerçekleşmesi halinde panik yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Göz ovuşturulmamalıdır. Göze batan yabancı cisimler, çıkarılmaya çalışılmamalıdır. Göze baskı uygulanmamalıdır. Temiz gazlı bir bez ile baskı yapılmadan göz kapatılıp en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmelidir. Bu tür yaralanmalar çok ciddi körlüklere neden olabilir. Bu tür yaralanmalarda kapak yaralanmaları, korneal epitel yaralanmaları, hatta korneal yırtıklara, göz içi kanamalara, retinal yırtıklara neden olabilir. Bu da ileriki dönemlerde görme işlevinin tamamen kaybına veyahut gözün küçülmesine neden olabilir. Bu da kişi açısından hem sosyolojik hem psikolojik bazı sorunlara neden olabilir. Bu yönüyle ailelerimizin çok dikkatli olmaları lazımö dedi.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

Göz Hastalıkları, Diyarbakır, Umut Dağ, Güvenlik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bayramda Göz Yaralanmalarında Artış - Son Dakika

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