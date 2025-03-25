Bayramda Şeker Tüketimine Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Bayramda Şeker Tüketimine Dikkat!

Uzmanlar, tatlı tüketiminin diş sağlığına olumsuz etkileri hakkında uyarıyor.

25.03.2025 14:04
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Bayramda şeker ve tatlı tüketimine dikkat

Doç. Dr. Gürsel Sürmelioğlu: "Şekerli ve yapışkan tatlıların diş çürüklerine yol açabilir"

GAZİANTEP - Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Derya Gürsel Sürmelioğlu, Ramazan Bayramı'nda çok fazla şeker, çikolata ve tatlı tüketmesinin diş sağlığı sorunlarına neden olacağını söyledi.

Doçent Doktor Derya Gürsel Sürmelioğlu, Ramazan Bayramı'nda çok fazla şeker, çikolata ve tatlı tüketmesinin özellikle mide ve bağırsak rahatsızlıklarına yol açabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

"Şekerli ve yapışkan tatlıların diş çürüklerine yol açabilir"

Doç. Dr. Derya Gürsel Sürmelioğlu, şekerli ve yapışkan tatlıların diş çürüklerine yol açabileceğini belirterek, "Bayramlarda şeker, çikolata ve tatlı tüketimi normal günlere kıyasla oldukça artıyor. Şekerli gıdalar, ağız içinde asit üretimini artırarak diş minesinin aşınmasına ve çürüklerin hızlanmasına neden olabiliyor. Özellikle uzun süre ağızda kalan yapışkan şekerler, bakteriler için besin kaynağı haline geliyor ve dişlerde kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Özellikle yapışkan ve şeker oranı yüksek tatlılar, diş çürüklerine davetiye çıkarıyor. Lokum, baklava, şerbetli tatlılar, karamelize şeker içeren tatlılar ve sert şekerlemeler en riskli gıdalar arasında yer alıyor. Sert şekerlerin uzun süre ağızda tutulması, çürük oluşum sürecini hızlandırıyor. Ayrıca, asitli içeceklerle birlikte tüketilen tatlılar da diş minesini yumuşatarak çürük riskini artırıyor" şeklinde konuştu.

"Şekerli gıdalardan sonra hemen su içmek veya ağzı çalkalamak şekerin ağızda kalma süresini azaltır"

Doç. Dr. Gürsel Sürmelioğlu, "Bayramda tatlı tüketiminden vazgeçmek elbette zor olabilir. Ancak diş sağlığını korumak için bazı önlemler almak mümkündür: Şekerli gıdalardan sonra hemen su içmek veya ağzı çalkalamak şekerin ağızda kalma süresini azaltır. Meyve tüketimi (özellikle elma, armut gibi lifli meyveler), ağız içinde doğal bir temizlik sağlayarak şekerin etkisini azaltabilir. Şeker tüketiminden sonra en az yarım saat bekleyerek dişleri fırçalamak, asitlerin diş minesi üzerindeki etkisini en aza indirir. Sakız çiğnemek (şekersiz ve ksilitol içeren sakızlar tercih edilmeli), tükürük salgısını artırarak ağız ortamını nötralize edebilir. Diş ipi kullanımı, tatlı tüketimi sonrası diş aralarında kalan kalıntıları temizlemeye yardımcı olur. Bayram sonrası mutlaka bir diş hekimine muayene olmak, çürüklerin erken teşhis edilmesini sağlar. Unutmayalım ki bayramın tadını çıkarmak önemli olduğu kadar, sağlıklı bir gülümseme ile uzun yıllar bu keyfi sürdürebilmek de önemlidir. Tatlı tüketiminde ölçülü olmayı ve diş sağlığımızı ihmal etmemeyi unutmayalım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Diş Sağlığı, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bayramda Şeker Tüketimine Dikkat! - Son Dakika

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