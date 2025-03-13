Beyin Pili ile Yeni Umutlar - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Beyin Pili ile Yeni Umutlar

Beyin Farkındalık Haftası'nda, beyin pili teknolojisi psikolojik hastalıklar için umut sunuyor.

13.03.2025 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyin pili, psikolojik hastalıklar ve epilepsi için de umut vaat ediyor

Beyin Farkındalık Haftası'nda beynin gizemine dikkat çekilecek

İSTANBUL - İstanbul Atlas Üniversitesi'nde "Bir Beyin Düşünür, Dünya Değişir" sloganıyla gerçekleşecek Beyin Farkındalık Haftası başladı. Açılış konferansında beyin pili teknolojisinin günümüzde sağladığı imkanlar ve geleceği ele alındı.

Her yıl mart ayının ikinci haftasında kutlanan Beyin Farkındalık Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak'ın "Beyin Stimülasyonunda Güncel Durum ve Gelecek" başlıklı konferansıyla başladı.

"İnsan ömrü uzadıkça Alzheimer ve Parkinson görülme sıklığı artıyor"

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, Beyin Farkındalık Haftası'yla ilgili bilgi vererek "Bilim ve teknolojideki bunca gelişmeye rağmen beynimiz hala büyük oranda gizemini koruyan bir organ. Yine bilinen bir gerçek ki kalp rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıklarda tedavi süreçlerinde çok yol alındı, bununla bağlantılı olarak ortalama yaş ömrü arttı. Ancak bu uzayan ömür, artan yaşla beraber görmüş olduğumuz Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların görülme sıklığını da artırıyor. Bu anlamda son 20-25 yıldır Beyin Farkındalık Haftası ismiyle beyin sağlığı ve hastalıkları hakkında toplumsal farkındalığın oluşması adına birtakım etkinlikler düzenleniyor. Bizler de Atlas Üniversitesi olarak hafta boyunca sürecek etkinlikler planladık" dedi.

Prof. Dr. Kocabıçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beyin Farkındalık Haftası, Parkinson ve Alzheimer benzeri hastalıkların görülme sıklığı arttığı ve yakın gelecekte bu hastalıkların tedavisine daha fazla ihtiyaç duyulacağı için bu konudaki farkındalığın yaygınlaştırılması ve bu alanda yapılabilecek çalışmaların bilim insanları tarafından tartışılması amacıyla düzenlenen bir hafta. Bu hafta içerisinde üniversitemiz akademisyenlerinin beyni çeşitli yönleriyle ele alan konferansları olacak. Burada amaç, beyin farkındalığını artırmak ve beyin sağlığını geliştirici yöntemleri halka duyurmak."

"Uygun hastada kullanımı olumlu sonuç veriyor"

Beyin stimülasyonu yani beyin pilinin şu anda birçok hastalığın tedavisinde umut olduğunu ve gelecekte birçok hastalık için de tedavi olanağı sağlayabileceğini belirten Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, "Derin beyin stimülasyonu, halk arasındaki adıyla beyin pili, özellikle Parkinson hastalığında etkin bir tedavi yöntemi. Yakın gelecekte başka diğer hastalıklara da umut vaat edecek çözümler sunacağı öngörülüyor. Parkinson hastalığı dışında diğer hareket bozukluklarında da beyin pili tedavisini sıklıkla kullanıyoruz. Esansiyel tremor olarak bilinen, dedelerimizde, anneannelerimizde sık görülen el titremelerinde de sıklıkla tercih ediyoruz. Distoni dediğimiz, kasılmalarla gelen bir hastalık var ki onda da etkililiğini klinik olarak gözlemlemekteyiz. Son yıllarda bazı psikiyatrik hastalıklarda da tercih edilmektedir. Obsesif Kompulsif Bozukluk dediğimiz takıntı hastalığında, Tourette Sendromu dediğimiz tik hastalığında ya da ağır depresyonda bu tedavi uygun hastalar için kullanıma girmiş vaziyette. Epilepside de benzer bir şekilde, Avrupa ve ABD'de sıkça tercih edilmektedir. Son çalışmalar derin beyin stimülasyonunun obezite, yeme bozuklukları, bağımlılıklar, Alzheimer hastalığı ve otizm gibi hastalıklarda da kullanılabileceğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, "Derin beyin stimülasyonu tıp dünyasında sınırları zorlayan bir teknoloji olarak beyin biliminde yeni bir çağın kapısını aralamaktadır." diyerek sözlerini tamamladı.

İstanbul Atlas Üniversitesi'ndeki etkinlik, konferanslar, film gösterimleri ve atölye çalışmaları ile 14 Mart Cuma gününe kadar devam edecek.

Kaynak: İHA

İstanbul Atlas Üniversitesi, Parkinson, Parkinson, İstanbul, Epilepsi, Epilepsi, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Beyin Pili ile Yeni Umutlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
Hakan Çalhanoğlu’nun yanına bir Türk daha Hakan Çalhanoğlu'nun yanına bir Türk daha
Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı
Hastanede tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız
Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in bonservisini belirledi Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi
Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın istifasını istedi Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını istedi
TİP lideri Erkan Baş’tan Halk TV’ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi TİP lideri Erkan Baş'tan Halk TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı
Türk medyasındaki dev satış onaylandı Türk medyasındaki dev satış onaylandı
Trump’tan AB’ye yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidi Trump'tan AB'ye yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidi
Kargo dükkanındaki para dolu kasayı böyle çaldılar Kargo dükkanındaki para dolu kasayı böyle çaldılar
Rangers maçı sonrası Fenerbahçe’de ayrılık Rangers maçı sonrası Fenerbahçe'de ayrılık
Milyonlarca emekliye müjdeli haber TBMM’den geldi Milyonlarca emekliye müjdeli haber TBMM'den geldi
Ayşe Nazmiye Uça: Yapay zeka işe alımlarda daha çok kullanılıyor Ayşe Nazmiye Uça: Yapay zeka işe alımlarda daha çok kullanılıyor

18:53 Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
18:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız
16:48 Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı
09:47 Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
09:32 Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler
09:28 Metiner’in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı
09:17 Maçlar nefes kesti Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
09:13 Unutulmaz dizi “Sihirli Annem“ film oluyor, eski kadro yeniden bir arada Unutulmaz dizi "Sihirli Annem" film oluyor, eski kadro yeniden bir arada
09:01 Yatırımcılar dikkat Altın fiyatları kritik eşikte Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları kritik eşikte
08:51 Yok böyle kavga Tarafları dakikalarca ayıramadılar Yok böyle kavga! Tarafları dakikalarca ayıramadılar
08:35 Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız
08:21 Mourinho ile Maximin arasında kavga Hocasına öyle şeyler söyledi ki... Mourinho ile Maximin arasında kavga! Hocasına öyle şeyler söyledi ki...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 19:20:46. #7.11#
SON DAKİKA: Beyin Pili ile Yeni Umutlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.