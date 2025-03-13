Beyin Pili ile Yeni Umutlar

Beyin pili, psikolojik hastalıklar ve epilepsi için de umut vaat ediyor

Beyin Farkındalık Haftası'nda beynin gizemine dikkat çekilecek

İSTANBUL - İstanbul Atlas Üniversitesi'nde "Bir Beyin Düşünür, Dünya Değişir" sloganıyla gerçekleşecek Beyin Farkındalık Haftası başladı. Açılış konferansında beyin pili teknolojisinin günümüzde sağladığı imkanlar ve geleceği ele alındı.

Her yıl mart ayının ikinci haftasında kutlanan Beyin Farkındalık Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak'ın "Beyin Stimülasyonunda Güncel Durum ve Gelecek" başlıklı konferansıyla başladı.

"İnsan ömrü uzadıkça Alzheimer ve Parkinson görülme sıklığı artıyor"

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, Beyin Farkındalık Haftası'yla ilgili bilgi vererek "Bilim ve teknolojideki bunca gelişmeye rağmen beynimiz hala büyük oranda gizemini koruyan bir organ. Yine bilinen bir gerçek ki kalp rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıklarda tedavi süreçlerinde çok yol alındı, bununla bağlantılı olarak ortalama yaş ömrü arttı. Ancak bu uzayan ömür, artan yaşla beraber görmüş olduğumuz Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların görülme sıklığını da artırıyor. Bu anlamda son 20-25 yıldır Beyin Farkındalık Haftası ismiyle beyin sağlığı ve hastalıkları hakkında toplumsal farkındalığın oluşması adına birtakım etkinlikler düzenleniyor. Bizler de Atlas Üniversitesi olarak hafta boyunca sürecek etkinlikler planladık" dedi.

Prof. Dr. Kocabıçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beyin Farkındalık Haftası, Parkinson ve Alzheimer benzeri hastalıkların görülme sıklığı arttığı ve yakın gelecekte bu hastalıkların tedavisine daha fazla ihtiyaç duyulacağı için bu konudaki farkındalığın yaygınlaştırılması ve bu alanda yapılabilecek çalışmaların bilim insanları tarafından tartışılması amacıyla düzenlenen bir hafta. Bu hafta içerisinde üniversitemiz akademisyenlerinin beyni çeşitli yönleriyle ele alan konferansları olacak. Burada amaç, beyin farkındalığını artırmak ve beyin sağlığını geliştirici yöntemleri halka duyurmak."

"Uygun hastada kullanımı olumlu sonuç veriyor"

Beyin stimülasyonu yani beyin pilinin şu anda birçok hastalığın tedavisinde umut olduğunu ve gelecekte birçok hastalık için de tedavi olanağı sağlayabileceğini belirten Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, "Derin beyin stimülasyonu, halk arasındaki adıyla beyin pili, özellikle Parkinson hastalığında etkin bir tedavi yöntemi. Yakın gelecekte başka diğer hastalıklara da umut vaat edecek çözümler sunacağı öngörülüyor. Parkinson hastalığı dışında diğer hareket bozukluklarında da beyin pili tedavisini sıklıkla kullanıyoruz. Esansiyel tremor olarak bilinen, dedelerimizde, anneannelerimizde sık görülen el titremelerinde de sıklıkla tercih ediyoruz. Distoni dediğimiz, kasılmalarla gelen bir hastalık var ki onda da etkililiğini klinik olarak gözlemlemekteyiz. Son yıllarda bazı psikiyatrik hastalıklarda da tercih edilmektedir. Obsesif Kompulsif Bozukluk dediğimiz takıntı hastalığında, Tourette Sendromu dediğimiz tik hastalığında ya da ağır depresyonda bu tedavi uygun hastalar için kullanıma girmiş vaziyette. Epilepside de benzer bir şekilde, Avrupa ve ABD'de sıkça tercih edilmektedir. Son çalışmalar derin beyin stimülasyonunun obezite, yeme bozuklukları, bağımlılıklar, Alzheimer hastalığı ve otizm gibi hastalıklarda da kullanılabileceğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, "Derin beyin stimülasyonu tıp dünyasında sınırları zorlayan bir teknoloji olarak beyin biliminde yeni bir çağın kapısını aralamaktadır." diyerek sözlerini tamamladı.

İstanbul Atlas Üniversitesi'ndeki etkinlik, konferanslar, film gösterimleri ve atölye çalışmaları ile 14 Mart Cuma gününe kadar devam edecek.