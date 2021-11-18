Beykoz'da atlı terapi ile engelli çocuklar şifa buluyor - Son Dakika

Beykoz'da atlı terapi ile engelli çocuklar şifa buluyor

İSTANBUL - Beykoz'da otizmli, serabral palsili ve fiziksel engelli ihtiyaç sahibi çocuklara özel olarak yapılan atla terapi (hipoterapi) hizmeti devam ediyor. Terapi kapsamında, fizyoterapi uzmanları eşliğinde ilk kez atlarla buluşan çocuklar hem şifa buluyor hem de mutluluk yaşıyor.

Dünyada ve Türkiye'de otizmli, serabral palsili ve fiziksel engelli çocukların tedavilerine destek için yaygın olarak kullanılan atla terapi hizmetine Beykoz'daki ihtiyaç sahibi çocuklar da bir süredir ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

Beykoz Belediyesi'nin sağlık ve sosyal hizmetler kapsamında ilçedeki engeli çocukların yaşam kalitelerini artırmak ve tıbbi tedavilerine destek olmak amacıyla sürdürdüğü hizmetten, ata binmelerine engel olmadığını gösteren doktor raporu ve hastalıklarını bildiren sağlık raporunu beyan eden Beykozlu çocuklar yararlanabiliyor.

Fizyoterapi uzmanları ve gözetmenler eşliğinde ata binen çocuklar hayvan sevgisi, spor ve oyun yoluyla tedaviye kolaylıkla adapte oluyor.

Atçılık sporuyla kasların güçlenmesi, hayvanlarla iletişim ve temas üzerine kurulu alternatif bir yöntem olan terapiyle tek başına oturma güçlüğü çeken çocuklar tedavilerine ek düzenli seanslarla oturma yeteneği kazanıyor.

Hayvan sevgisi ve oyun mantığıyla kurgulanan seanslarda çocukların duygusal gelişimleri ve ifade yetenekleri de destekleniyor.

Çocuklara atlı terapi eğitimi gerçekleştiren Ali Çetinkaya, "Beykoz Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz bir proje. Burada özel çocuklara atlarla terapi eğitimleri uyguluyoruz. Eğitimler sonrası çok iyi başarılar elde ediyoruz. Çocuklar için çok faydalı oluyor. Dengeleri ve özgüvenleri kazanıyorlar. Haftada 3-4 gün civarı çocuklara eğitim veriyoruz. Kaslarının rahatlaması, otizmli çocukların daha sakin hareketler yapması yönünde yardımcı oluyor." dedi.