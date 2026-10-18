Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anestezi ve hasta güvenliği anlatıldı - Son Dakika
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anestezi ve hasta güvenliği anlatıldı

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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde anestezi ve hasta güvenliği anlatıldı
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Uzm. Dr. Serkan Yücepur, anestezinin gelişmiş ilaçlar ve eğitimli ekiplerle güvenle uygulandığını söyledi. Yücepur, güvenli süreç için hastaların kronik hastalık, ilaç ve alerjilerini anestezi ekibine bildirmesi gerektiğini belirtti.

Uzm. Dr. Anestezi Uzmanı Serkan Yücepur, anestezinin ameliyatlarda tıbbi girişimler veya doğum sırasında ağrının hissedilmesini önlemek amacıyla uygulanan tıbbi yöntemlerin genel adı olduğunu söyledi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Uzm. Dr. Anestezi Uzmanı Serkan Yücepur, kullandıkları yönteme göre vücudun belirli bir bölgesi geçici olarak uyuşturulur ya da ilaçlarla kontrollü bir bilinç kaybı sağlandığı söyledi. Yücepur, "Biz anestezi uzmanları, cerrahi girişim öncesinde sizi ayrıntılı olarak muayene eder ve sağlık durumunuzu değerlendiririz. Yapılacak işlemin özelliklerini de dikkate alarak size uygun anestezi yöntemini belirler, hazırlık ve uygulama sürecini planlarız. Ameliyat boyunca anestezi ekibiniz yanınızdadır. Kalp atışlarınızı, tansiyonunuzu, solunumunuzu ve kanınızdaki oksijen düzeyini yakından izleriz. İlaçları ve gerekli destek tedavilerini ihtiyaçlarınıza göre düzenleriz. Ameliyat sonrasında da bakımınız devam eder. Uyanma döneminde takibinizi sürdürürken ağrı, bulantı veya üşüme gibi şikayetlerinizi azaltmak için gerekli tedavileri uygularız. Reanimasyon, yeniden canlandırma anlamına gelir. Kalp veya solunum durması gibi acil durumlarda hayati işlevlerin yeniden sağlanması için müdahale ederiz. Yoğun bakım birimlerimizde ise durumu kritik olan hastaların tedavisini yürütür, solunum ve dolaşım gibi hayati işlevlerini destekleriz" dedi.

"Günümüzde anestezi, gelişmiş ilaçlar, cihazlar ve eğitimli ekipler sayesinde güvenle uygulanmaktadır"

Uzm. Dr. Anestezi Uzmanı Serkan Yücepur açıklamasının devamında, "Günümüzde anestezi, gelişmiş ilaçlar, cihazlar ve eğitimli ekipler sayesinde güvenle uygulanmaktadır. Bununla birlikte, her tıbbi işlemde olduğu gibi bazı riskler taşır. Bu riskleri sağlık durumunuza göre değerlendirir, azaltmak için gerekli önlemleri alır ve sizi ayrıntılı olarak bilgilendiririz. Güvenli bir ameliyat süreci için sizin katkınız da önemlidir. Kronik hastalıklarınızı, önceki ameliyatlarınızı, düzenli kullandığınız ilaçları, bitkisel takviyeleri ve bilinen alerjilerinizi anestezi ekibinize bildirin. Ameliyat öncesinde yeme ve içmeyi ne zaman bırakacağınız konusunda hekiminizin verdiği talimatlara uyun. Sigara ve alkol kullanımınızı azaltma veya bırakma konusunda hekiminizin önerilerine uyun.Üst solunum yolu enfeksiyonu, uçuk veya ateş gibi yeni gelişen şikayetleriniz varsa ameliyat öncesinde hekiminize mutlaka bilgi verin. Anesteziyoloji, hasta güvenliğinin gelişimine öncülük eden tıp dallarından biridir. Bizim için her hastanın ihtiyaçları ve kaygıları özeldir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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