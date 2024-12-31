Bilecik\'te Hamile Eğitimi

Sağlık

Bilecik'te, Bozüyük Devlet Hastanesi Gebe Okulu, her sene ortalama 100 anne adayına hamilelik sürecine ilişkin eğitim sağlıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 yıldır faaliyette olan okulun 2024'ün son mezunlarını verdiği belirtildi.

Hamilelere yönelik birebir danışmanlık hizmeti sunulan ve gebelik sürecine ilişkin bilimsel ve güncel bilgilerin öğretildiği kurumda, anne adaylarının doğumla ilgili doğru kararlar almalarının desteklenmesi, doğuma hazırlık yapmaları ve doğum sonrası emzirme ve bebek bakımı konularında bilinç kazanmaları amaçlanıyor.