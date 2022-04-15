Biorezonans tedavi ile sigarayı bırakmak mümkün olabiliyor - Son Dakika
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Biorezonans tedavi ile sigarayı bırakmak mümkün olabiliyor

15.04.2022 13:00
Biorezonans tedavi ile sigarayı bırakmak mümkün olabiliyor

Medicana Avcılar Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Ali İhsan Çarkanat, biorezonans tedavi ile ilgili bilgi verdi.

Medicana Avcılar Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Ali İhsan Çarkanat, biorezonans tedavi ile ilgili bilgi verdi.

Medicana'dan yapılan açıklamada, birçok alerjenin yarattığı rahatsızlıkların tedavisinde uygulanan temel biorezonans prensiplerinin Alman ve Polonyalı hekimler tarafından nikotin bağımlılığında da kullanılması ile sigarayı bıraktırmada çok başarılı sonuçlar alınabildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Çarkanat, tek seanslık terapi ile yüzde 70, ikinci seans sonunda ise yüzde 90'a varan başarı oranlarına ulaşıldığını belirterek, "Bu güncel birçok sigarayı bıraktırma metoduyla karşılaştırıldığında çok yüksek bir başarı oranıdır. Biorezonans terapisinde ağrı veya yan etkilere neden olabilecek, vücut bütünlüğüne nüfuz eden, herhangi bir girişim, ilaç veya iğne kullanılmaz. Temel olarak nikotinin ve sigara içindeki 4 bin kadar zehirli maddenin etkilerinin nötrlenebilmesi için sahip oldukları elektromanyetik frekansları önceden saptanmış, elektromanyetik dalgalar ters çevrilmiş şekilde elektrotlar yardımı ile vücuda geri verilmesi prensibine dayanır. Birbirine ters iki frekans böylelikle birbirini ortadan kaldırır." ifadelerini kullandı.

Terapi sonunda nikotinin ve diğer toksinlerin vücuttaki elektromanyetik karşılığı yok edilmesi ile çevrelerine yaydığı frekanslar vücuttan silinerek sigaraya olan toleransın ortadan kalktığını aktaran Çarkanat, "İçilmediğinde hissedilen yoksunluk ve içme isteğinin önüne geçilmiş olup, vücuda zararlı bu kimyasalların detoksifikasyonu ve vücuttan atılımı hızlandırılır. Hatta sigara dumanına karşı rahatsızlık hissi de beraberinde oluşur. Beden sigarayı artık yabancı bir madde olarak kabul eder ve detoksifikasyon süreci hızlanır. Sigara bırakma terapisi yaklaşık bir saat sürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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Ali İhsan Su, Avcılar, Sigara, Alman, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Biorezonans tedavi ile sigarayı bırakmak mümkün olabiliyor - Son Dakika


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