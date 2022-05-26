Bolu'da vücuduna kene tutunan 120 kişide KKKA görülmedi - Son Dakika
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Bolu'da vücuduna kene tutunan 120 kişide KKKA görülmedi

26.05.2022 14:10
Bolu'da vücuduna kene tutunan 120 kişide KKKA görülmedi

Bolu'da son bir ay içerisinde vücutlarına kene tutunduğu için hastaneye başvuran 120 kişide, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına rastlanmadığı bildirildi.

Bolu'da son bir ay içerisinde vücutlarına kene tutunduğu için hastaneye başvuran 120 kişide, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına rastlanmadığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havaların ısınmaya başlaması ve piknik sezonunun açılmasıyla kenelerden bulaşan KKKA vakalarında artış yaşanırken, son bir ayda 120 kişi kene tutulması şikayetiyle kentteki hastanelere başvurdu.

Yapılan incelemelerde KKKA teşhisi konulan bir kişiye rastlanmazken, vakaların takibi uzman ekiplerce devam ediyor.

Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, mümkün olduğu kadar vücudu örten giysilerin giyilmesi, pantolon paçalarının çorapların içerisine sokulması ve açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi, dönüşte ise kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil tüm vücutta kene kontrolünün mutlaka yapılması gerekiyor.

Hastalığın bulaşma riskinin en aza indirilmesi için kenenin hiç vakit kaybetmeden gerekli önlemler alınarak çıkarılması önem arz ederken, çıkaramayanlara en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları tavsiye ediliyor.

Kene tutunan kişilerin kendilerini 10 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler yönünden izlemesi önerilirken, bu belirtilerden bir veya birkaçının ortaya çıkması halinde en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi isteniyor.

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Kaynak: AA

piknik, Kırım, Bolu, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bolu'da vücuduna kene tutunan 120 kişide KKKA görülmedi - Son Dakika


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