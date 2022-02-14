Üye Girişi
Boyabat'ta vatandaşlara aşı uyarısı - Son Dakika

Boyabat'ta vatandaşlara aşı uyarısı

14.02.2022 15:51
Boyabat'ta vatandaşlara aşı uyarısı

Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, ilçedeki halk pazarını ziyaret ederek vatandaşlardan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmalarını istedi.

Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, ilçedeki halk pazarını ziyaret ederek vatandaşlardan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmalarını istedi.

Yılmaz, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Gökmen ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Baş ile halk pazarını ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, Kovid-19 sürecinin devam ettiğini söyledi.

Salgınla mücadele kapsamında devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Mücadelede en önemli kriter olan aşı süreci ilçemizde de hızlı bir şekilde devam etmektedir. Sakın ola ki bana bir şey olmaz demeyin, aşılarınızı tamamlayın. Aşı olmayan varsa hemen olsun. Bu salgının genci yaşlısı olmuyor. Sizleri seviyoruz, burnunuzun bile kanamasını istemiyoruz. Kurallara uyun, aşınızı olun." diye konuştu.

Yılmaz, İlçe Sağlık Merkezi Müdürlüğü tarafından hal yeri girişinde kurulan aşı uygulama merkezini de ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

YORUMLAR
500

Yunus Emre, Hisarcık, Boyabat, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Boyabat'ta vatandaşlara aşı uyarısı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:48 Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı
15:43 Son Dakika: Zincir marketlerden açıklama: Yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlere yansıttık
15:24 O şarkı bir farkla gerçek oldu! Tuncelili yurttaş esmeri değil, tilkiyi fıstık ile besledi
15:27 Bu bikini koli bandıyla yapıldı! Dünya basınında geniş yer buldu
15:11 Mbappe, Real Madrid'le prensipte anlaşmaya vardı! Cengiz Ünder'i gündemde
15:10 AK Partililer arasında oy aralığı gerilimi! Metin Külünk'ten yüzde 34-36 diyen Şen'e "tuzağa düştü" yorumu
15:09 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ferit babasının cinayetiyle ilgili neler buldu?
15:07 Sevgililer Günü'nü kutlayan isimler sosyal medyada adeta yarış halinde!
15:02 Aşı karşıtları delirmiş gibi! Binlerce kişinin önünde çırılçıplak koşmaya başladı!
14:58 Elon Musk, Neuralink testleri için 15 maymun kullandı! Hayvanların ölmesi büyük tepki çekti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 15:57:36. #1.12#
SON DAKİKA: Boyabat'ta vatandaşlara aşı uyarısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement