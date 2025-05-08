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Bu implantlar ömürlük Rize'de akademisyenler tarafından geliştirilen 'Akıllı İmplant Projesi' ile implantların ömrü uzatıldı Rize'de akademisyenler tarafından geliştirilen 'Akıllı İmplant Projesi' ile implantların ömrü uzatıldı.

08.05.2025 15:38
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Bu implantlar ömürlük

Rize'de akademisyenler tarafından geliştirilen 'Akıllı İmplant Projesi' ile implantların ömrü uzatıldı

RİZE - Rize'de akademisyenler tarafından geliştirilen 'Akıllı İmplant Projesi' ile implantların ömrü uzatıldı. Yapılan çalışmaya Rize'de yapıldığı için 'Rimplant' adı verildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenleri 3 yıl süren çalışma sonucunda dünyada bir ilk gerçekleştirdi. Ağız ve Diş Sağlığı'na yönelik gerçekleşen çalışmada, implantlar arasında bir yenilik ortaya koyarak ömrünü insan ömründen uzun tutacak bir proje geliştirilerek implantın ömrünü uzattı. Araştırma Rize'de gerçekleştiği için adı ise 'Rimplant' oldu. Çalışmaların sonucunda titanyumdan yapılan 'Metal-Organik Kafes yapı içeren anti bakteriyel/antimikrobiyal özellikli dental implant ve bunun üretim yönetimi Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili aldı.

Hayata geçirilen proje ile implantı ömürlük kıldıklarının altını çizen Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vagif Nevruzoğlu "Çalışmanın mühendislik boyutuna baktığımızda çalışma esnasında implant bünyesinde bir boşluk olduğunu fark ettik. Bu boşluğu sıkışmış bir havayla doldurup bu boşluğun statik basınç oluşturması sonucunda olumsuz yönde etkilendiğini gördük. Bizler bu çalışmamızda implantta bulunan boşluğa lazer ışınlarıyla nano boyutlu kanallar açarak anti bakteriyel ajanların dokuya salınımını gerçekleştirdik. İmplantın dış kısmında yer alan anti bakteriyel özelliği direkt dokuyla temas ettiği için zamanla çok hızlı bir şekilde geçerliliğini yitiriyor. Bizler ise bu boşluğa anti bakteriyel ajanlar yükleyip daha sağlıklı ve uzun ömürlü kıldık. Bu bakterinin zamanla tüketilmesi durumunda tekrar vida açılıp yenisini yükleyerek implantı sonsuz kıldık" dedi.

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Şaban Beriş ise diş implantlarını bir üst seviyeye taşıdıklarını ifade ederek "Ekibimizle birlikte tıp dünyasında bazı problemlere çözüm arayışı içerisine girdik. Son çalışmamızda da alternatif olarak diş implantlarını bir üst seviyeye geçirdik. Hem anti bakteriyel ajan hem de ilaç kullanabileceği bir özellik geliştirdik. Bunları da doku ile nüfusun artması için lazer destekli kanallar yerleştirdik. Bu yöntem dokunun ilaca ulaşması yönünde faydalı olmuştur. Böylece kanalların fiziksel dayanıklılığı artmıştır bu da insan ömrünün üstünde bir kullanım süresini kapsamaktadır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Rize, Son Dakika

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