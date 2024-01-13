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Kulak Burun Boğaz Uzmanı: Burun ameliyatı sonrası iyileşme süreci 6-8 ay sürer - Son Dakika
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Kulak Burun Boğaz Uzmanı: Burun ameliyatı sonrası iyileşme süreci 6-8 ay sürer

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hasan Poyraz, burun ameliyatlarında kapalı ameliyatı tercih ettiğini ve iyileşme sürecinin 6 ila 8 ay sürdüğünü açıkladı. Ameliyat öncesi geniş çaplı bir değerlendirme yapılması gerektiğini belirten Poyraz, ameliyat sonrası darbe durumunda cerrahi müdahaleye gerek olmadığını vurguladı. Genç kızların estetik amaçlı burun ameliyatı istemelerinin ileriki yaşlarda sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

13.01.2024 - 16:12,  Güncelleme: 16:20
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Burun ameliyatlarıyla ilgili merak edilenler hakkında konuşan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hasan Poyraz, Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'a burunla ilgili cerrahi müdahalelerde kapalı ameliyatı tercih ettiğini ve burnun ameliyat sonrası iyileşmesinin 6 ila 8 ayı bulduğunu açıkladı.

"OPERASYON ÖNCESİ GENİŞ ÇAPLI BİR DEĞERLENDİRME GEREKİR"

Uzun süren ameliyatların açık ameliyat olduğuna işaret eden Poyraz, ameliyat olacaklara araştırma önerisinde bulundu. Konuyla ilgili karşılarına ilk çıkan doktoru tercih etmek yerine geniş çaplı bir değerlendirmenin daha doğru olduğunu söyleyen Poyraz, burnun çok fonksiyonel olduğu için ameliyat sürecinde çok daha fazla dikkat gerektirdiğini belirtti.

Ameliyatlı buruna bir darbe alındığında bu durumun ameliyatsız bir durumla çok farklılık göstermediğini söyleyen Poyraz, sürecin ameliyatın hemen ardından gerçekleşmesinde ise herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek kalmadan çözülebildiğini açıkladı. Özellikle genç kızların "Biraz kalkık olsun" anlayışıyla burunlarına cerrahi müdahale istemelerinin yanlış olduğunu söyleyen Poyraz, bu tür düşüncenin ileriki yaşlarda sıkıntı olarak geri dönebileceğini söyledi.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı: Burun ameliyatı sonrası iyileşme süreci 6-8 ay sürer
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Son Dakika Sağlık Kulak Burun Boğaz Uzmanı: Burun ameliyatı sonrası iyileşme süreci 6-8 ay sürer - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulak Burun Boğaz Uzmanı: Burun ameliyatı sonrası iyileşme süreci 6-8 ay sürer - Son Dakika
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