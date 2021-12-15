Çanakkale'de 29 Kasım'dan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 47 yaşındaki üç çocuk annesi ebe, yaşamını yitirdi.
Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi gören ebe Seher Bıcı'nın vefatı dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk başsağlığı mesajı yayımladı.
Baştürk, mesajında "Eceabat Devlet Hastanemizde görev yapan Seher Bıcı, koronavirüs hastalığı nedeniyle vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sağlık camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Seher Bıcı'nın eşi Mustafa Bıcı da eşinin vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.
Seher Bıcı'nın cenazesinin yarın Eceabat'ta toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Çanakkale'de Kovid-19'a yakalanan ebe hayatını kaybetti - Son Dakika