Çankırı tuzuna yoğun ilgi, bin bir derde deva tuzu - Son Dakika
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Çankırı tuzuna yoğun ilgi, bin bir derde deva tuzu

20.07.2022 14:52

Çankırı tuzuna yoğun ilgi, bin bir derde deva tuzu Zonguldak'ta aktarlarda yer alan ve bin bir derde deva olan Çankırı tuzuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Çankırı tuzuna yoğun ilgi, bin bir derde deva tuzu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta aktarlarda yer alan ve bin bir derde deva olan Çankırı tuzuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Zonguldak'ta aktarlarda yer alan Çankırı tuzu ilgi odağı olduğu. Tuzun yemeklere ve ayak yaralarına iyi gelmesinden dolayı vatandaşlarda yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle ayaklarında yara olan vatandaşlar saf Çankırı tuzunu ayaklarına da kullanıyor.

Çankırı tuzu kilosu 15 TL'den satılıyor

Vatandaşların Çankırı tuzuna ilgi gösterdiğini ifade eden aktar Tahir Buyurucu, "Çankırı tozu yeraltında çıktığı gibi doğal olduğu gibi servis ediliyor. İçinde hiçbir şey yok. İşlemde yok. İyot falan içinde hiçbir şey yok. İşlemde görmüyor. Tansiyon hastaları rahatlıkla kullanabiliyor. Makine koyup kendiniz çekebiliyorsunuz. Yemeklerin üzerine ya da içine katabiliyorsunuz. İnsanların el ayaklarındaki çatlaklara iyi geliyor. Ayaklarında yara planlar bunu banyo şeklinde yapıyor. Leğen gibi şeyin içerisinde koyuyor sıcak suyun içerisinde eriyor ayaklarını dinlendiriyor. Tuz oranı az. Saf olduğu için sık kullanılıyor. Kilosu 15 TL istedikleri gibi alabiliyor. Bunların ikinci sınıfları üçüncü sınıfları var bunlar biraz daha ucuz "dedi.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Çankırı, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çankırı tuzuna yoğun ilgi, bin bir derde deva tuzu - Son Dakika

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