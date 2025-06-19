Çene Geriliği: Tedavi Zamanı Kritik

Çocuk yaşta tedavi edilmeyen çene geriliği problemleri, bir ömür sürecek işlevsel ve fiziksel sorunlara yol açabilir.

Üst ve alt çenenin uyumsuzluğu sonucu oluşan ve çocuklarda küçük yaşlarda başlayan bir sağlık sorunu olan çene geriliği, çiğneme, konuşma ve yüzde görsel bozukluklara neden olabiliyor.

Çene geriliği genellikle genetik faktörler, ağız solunumu, süt dişlerinin erken kaybı, yaralanma veya yanlış emzik kullanımı gibi sebeplerle ortaya çıkabiliyor.

Belli bir yaşa kadar tedavi edilmeyen çene geriliği, ciddi sorunlara yol açacağı gibi ileri yaşlarda ancak cerrahi müdahaleyle düzeltilebiliyor.

"Aileler bu sorunu atlayabiliyor"

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Tozlu, çene geriliği sorunu ve tedavisine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, çene geriliği sorunlarında üst veya alt çenenin geride olabileceğini söyledi.

Tozlu, alt çene geriliğinin genellikle genetik nedenlerden, üst çene geriliğinin ise burun solunumu yerine ağızdan solunum, yanlış emzik kullanımı, parmak emme gibi nedenlerden kaynaklandığını ifade etti.

Ailenin çene geriliği sorununu fark etmesinin zor olabileceğine dikkati çeken Tozlu, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızı bebeklikten beri gördüğü için yüz yapısına alışıyoruz. Çocuk, anne veya babaya benzediği için aileler bu sorunu atlayabiliyor. Çocuğu ilk kez gören bir vatandaş da bunu fark edebilir veya ortodonti uzmanı anlayabilir. Pedodonti (çocuk diş hekimi) uzmanları da çocukları bize yönlendirebiliyor. Ortodonti doktorları olarak çocukları en geç 8-10 yaş aralığında görmek istiyoruz, hem diş yapıları hem de çene yapılarını muayene etmek ve varsa sorunu tedavi etmek istiyoruz."

"Ameliyat için gelişimin tamamlanması gerekiyor"

Tozlu, çocuklara çene geriliğinin tedavisinde zamanlamanın önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tedavilerin belli bir yaşı var ve bunun 10 yaş civarında olması gerekiyor. Üst çene gerideyse, çeneyi öne alabiliyoruz. Bu yaşlarda alt çene öndeyse alt çeneyi yerinde tutan çenelik uygulaması veya üst çeneyi öne alan maske bir aparat uygulaması yapıyoruz. Her yaşta bir tedavi seçeneği var ancak tedavi seçenekleri değişiyor. 12 yaş dönemi geçirildiyse, daha ileri bir yaşta müdahale edilecekse ve çenelerin birbirinden farkı çok şiddetli değilse o zaman dişleri şekillendirerek tedavi uyguluyoruz. Çok daha şiddetli durumda ise hastanın fonksiyon ve estetiğini rahatsız eden bir durumda ise o zaman da çene ameliyatı gerektiren durumlar oluyor. Ameliyat için de gelişimin tamamlanması, 18-19 yaşlarının geçilmesi gerekiyor."

Tozlu, erken dönem tedavilerde üniversite olarak gerekli tüm aparatları kendilerinin ürettiğini aktararak, yerli üretim ve patentini aldıkları ürünleri kullandıklarını ifade etti.

Okul ve iş başarısı için sağlıklı dişler önemli

Doç. Dr. Tozlu, hastalığın tedavi edilmemesi durumunda önemli sağlık sorunlarının oluşabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tedavinin ihmal edilmesi durumunda fonksiyon ve estetik sorunlar ortaya çıkar. Fonksiyon derken, yeme-içme, nefes alıp-verme ile ilgili sıkıntılar akla geliyor. Çene sorunlarında ağız solunumu meydana gelir ve bu da vücut gelişimi için iyi bir durum değildir. Çenenin bozuk olması yüzde estetik sorunlar da ortaya çıkarır. Estetik sorun deyip geçmemek gerekiyor. Kişinin kendine öz güveni, kendini iyi ifade etmesi, okul ve iş başarısı için iyi bir diş yapısının olması gerekiyor. Tedaviyi 10 yaş civarında uygulamak gerekiyor. Hastayı bu dönemde yakalamak gerekiyor. Ortalama 1-1,5 yıl süren bir tedavi."

Çene geriliği olan yetişkin hastaların tedavilerinin hazırlık sürecinin ortodonti bölümünde gerçekleştiğini dile getiren Tozlu, ameliyatın ise çene cerrahisi bölümünde yapıldığını sözlerine ekledi.