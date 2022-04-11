Çin'in Guangzhou Kentinde Kovid-19 Nedeniyle Yüz Yüze Eğitime Ara Verilecek - Son Dakika

GUANGZHOU, 11 Nisan (Xinhua) — Yerel yetkililer Pazar günü düzenlenen basın toplantısında, Pazar günü saat 14.00 itibarıyla kentte son Kovid-19 salgınında Cuma gününden bu yana 23 yerel vakanın tespit edildiğini söyledi. 11 Nisan'dan itibaren kentteki ilk ve ortaokullardaki öğrenciler çevrimiçi derslere geçiş yapacak. Basın toplantısında Guangzhou Eğitim Bürosu Müdür Yardımcısı Chen Xueming, tek istisnanın, okullarında barınma imkanı olan ve kapalı yönetim uygulanan liselerdeki üçüncü sınıf öğrencilerinin olacağını söyledi.

Guangzhou'daki anaokulları yeni öğrenci kabul etmeye ara verecek. Yerel kampüs dışı eğitim kurumları, çevrimdışı öğretimi iptal edecek ve okul sonrası bakım kurumları hizmetlerini durduracak. Yüksek öğrenim kurumlarının da kapalı yönetime geçirilmesi bekleniyor. Chen, daha önce 11 Nisan'da yapılacağı duyurulan kentin lise giriş sınavının beden eğitimi sınavının da geçici olarak askıya alınacağını dile getirdi. Basın toplantısında söz alan Belediye Yönetimi Genel Sekreter Yardımcısı Wu Linbo, şu anda Guangzhou'da Pazhou Fuar Merkezi'ne geçici bir hastane inşa edildiğini söyledi.