Çin Okullarda Kovid-19'la Mücadeleyi Hızlandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Okullarda Kovid-19'la Mücadeleyi Hızlandırıyor

12.04.2022 22:20
Çin Okullarda Kovid-19'la Mücadeleyi Hızlandırıyor

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) — Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ve Eğitim Bakanlığı tarafından Salı günü yayınlanan son Kovid-19 müdahale rehberinde üniversiteler, anaokulları ve ilkokul ile ortaokulların, öğrenciler ile akademik çalışanların sağlığına yönelik günlük gözetimi sıkılaştırması gerektiği belirtildi. Rehbere göre, söz konusu eğitim kurumları, vücut sıcaklığı raporlarını toplayacak ve hastalık izninde olanların takibini yapacak. Eğitim kurumlarının […]

Çin Okullarda Kovid-19'la Mücadeleyi Hızlandırıyor

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) — Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ve Eğitim Bakanlığı tarafından Salı günü yayınlanan son Kovid-19 müdahale rehberinde üniversiteler, anaokulları ve ilkokul ile ortaokulların, öğrenciler ile akademik çalışanların sağlığına yönelik günlük gözetimi sıkılaştırması gerektiği belirtildi. Rehbere göre, söz konusu eğitim kurumları, vücut sıcaklığı raporlarını toplayacak ve hastalık izninde olanların takibini yapacak. Eğitim kurumlarının aynı zamanda öğrencilere, akademik kadrolara ve çalışanlara düzenli olarak nükleik asit testi yapması da gerekiyor.

Okulların, hastaların hızlı bir şekilde sevk edilmesi, risk gruplarının belirlenmesi ve karantinaya alınması ile mekanların dezenfekte edilmesi için Kovid-19 testi pozitif çıkan hastalara yönelik acil müdahale planına da sahip olması lazım. Öğrencilere, üç yaşın üzerindelerse Kovid-19'a karşı aşı olmaları, 18 yaşın üzerindeyseler de hatırlatma dozu vurulmaları tavsiyesinde bulunuldu.

YORUMLAR
500
Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı, Kadınları ve Çocukları Şiddetten Korumak İçin Ukrayna Çatışmasının Sona Ermesi Çağrısında Bulundu Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı, Kadınları ve Çocukları Şiddetten Korumak İçin Ukrayna Çatışmasının Sona Ermesi Çağrısında Bulundu Çin'in Finansal Düzenleme Kuruluşu Yük Lojistiğine Destek Çağrısında Bulundu Çin'in Finansal Düzenleme Kuruluşu Yük Lojistiğine Destek Çağrısında Bulundu

Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Salı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Çin Okullarda Kovid-19'la Mücadeleyi Hızlandırıyor - Son Dakika


Son Dakika
22:19 Ukrayna'daki çocuklar için Galatasaray, Dinamo Kiev ile özel maçta karşılaşacak!
21:50 Ronaldo'nun skandal hareketi sonrası yaptığı davet reddedildi!
21:20 12 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi vefat etti, 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi
21:19 Boş arazide bulunan iki cansız bedenle ilgili yeni detay ortaya çıktı!
20:46 Ukrayna: Rusya ile müzakereler videokonferans yoluyla devam ediyor
20:45 Dünya, Mert Hakan Yandaş'ın derbideki hareketiyle dalga geçiyor!
20:39 İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye zam yanıtı: Klasik araçların deposunu kaça doldurduğunu açıklasın
20:20 Pep Guardiola'nın, gazeteciden aldığı haberden sonra nutku tutuldu
19:45 2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı
19:16 Diyarbekirspor'dan eşi benzeri görülmemiş açıklama!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 22:26:41. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Okullarda Kovid-19'la Mücadeleyi Hızlandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement