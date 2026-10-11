Çocuk cerrahı Günaydın, inmemiş testiste 1 yaş sınırına, kanser riskine dikkat çekti - Son Dakika
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Çocuk cerrahı Günaydın, inmemiş testiste 1 yaş sınırına, kanser riskine dikkat çekti

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Çocuk cerrahı Günaydın, inmemiş testiste 1 yaş sınırına, kanser riskine dikkat çekti
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Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, inmemiş testisin kısırlık ve testis kanseri riskini artırabileceğini, testisin en geç 1 yaşında indirilmesi gerektiğini söyledi. Ailelerin torbayı kontrol etmesini, şüphe halinde çocuk cerrahına başvurmasını önerdi.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, çocuklarda görülen inmemiş testis rahatsızlığının ilerleyen dönemlerde kısırlık ve testis kanseri riskini artırabileceğini belirterek, tedavide erken müdahalenin önemine dikkat çekti.

Medicana Sivas Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, inmemiş testis rahatsızlığı ve tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Testislerin anne karnındaki gelişim sırasında böbreklerin yanında bulunduğunu ve doğuma yakın dönemde çeşitli hormonal ve diğer mekanizmalarla aşağı indiğini belirten Günaydın, doğum sırasında testislerin normalde torbada bulunması gerektiğini ifade etti. Bu inişin gerçekleşmemesi durumunun inmemiş testis olarak adlandırıldığını kaydeden Günaydın, ilk 6 aya kadar bekleme sürecinde bazı testislerin kendiliğinden torbaya inebildiğini söyledi.

İnmemiş testis vakalarında tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Günaydın, "İnmemiş testis vakasında 6 aya kadar bekleriz, bu süreçte bir hormon fırtınası meydana gelir. Bu fırtına esnasında testisler yine torbaya inebilir. Eğer inmezse kasık kanalı, torbaya (skrotum) göre 1-2 derece daha sıcak olur. Bu sıcaklığa göre yumurtalar tavuk yumurtasının sıcakta bozulması gibi bozulur. Bozulması demek sperm yapan hücrelerin kaybı demek. Testis erimeye başlar ve infertilite dediğimiz çocuk olmama durumu gerçekleşir. Bozulan hücrelerden dolayı ilerde kanser oluşum riski de artar. Bu nedenlerden dolayı testis en geç 1 yaşında indirilmelidir. Tedavi olarak dediğim gibi 6 aya kadar beklenir. Testis inmemişse ve tek taraflı ise cerrahi işlem gerekir, iki taraflı inmemiş testiste ise hormonal tedavi denenebilir. Ancak hormonal tedavinin inmemiş testis tedavisinde çok yeri yoktur" dedi.

"Testis karın içinde de olabilir"

Testisin kasık kanalında veya torbada bulunamaması durumunda karın içinde aranması gerektiğini belirten Günaydın, bunun için laparoskopik yönteme başvurulduğunu ifade etti. Testisin karın içinde bulunması halinde serbestleştirilerek kanaldan aşağıya indirildiğini anlatan Günaydın, testisin hiç bulunamaması durumunda ise testisin karın içinde kalarak beslenememesi ve damarının zayıf olması nedeniyle eriyebildiğini söyledi. Günaydın, bu durum tespit edildiğinde testis artığından kaynaklanabilecek kanser riski nedeniyle testisin alınması gerektiğini kaydetti.

"Aileler testisleri kontrol etmeli"

Utangaç testisin cerrahları zorlayan bir durum olduğunu belirten Günaydın, testisin kasık kanalına kaçabildiğini ve yüksek ısıda uzun süre kalması durumunda indirilmesi gerektiğini ifade etti. Takibin önemine dikkat çeken Günaydın, "Utangaç testis cerrahları çok zorlayan bir durumdur. Testis kanalın içine kaçar ve yüksek ısıda uzun süre kalan testis kesinlikle indirilmelidir. Buna takip ederek karar vermeliyiz. Aile gece ve gündüz çocuğun testisine bakıp torbaya iniyor mu? İnmiyor mu? Bunu gözlemek lazım. Gözlem sonrasında eğer testis zamanının çoğunu kanalda geçiriyorsa müdahale etmek gerekir. Aileler çocuklarının testislerini banyo sırasında ve altlarını açtıklarında torbayı kontrol edebilirler. Durumdan şüphe ettiklerinde bir çocuk cerrahına başvurabilirler" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Mithat GünaydınKısırlıkSağlıkÇocukSon Dakika

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