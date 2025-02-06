Çocuklar Menenjit ve Rota Virüsüne Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Çocuklar Menenjit ve Rota Virüsüne Dikkat!

Uzman, hijyen kurallarına uyulmasını ve aşıların zamanında yapılmasını önerdi.

06.02.2025 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Altuncu, çocuklar arasında son dönemde atış yaşanan menenjit ve rota virüsü yayılımını engellemek için hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, son zamanlarda özellikle çocuklar arasında menenjit ve rota virüsüne bağlı hastalıkların sayısında kayda değer bir artış yaşanıyor.

Beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan ciddi bir hastalık olan menenjit, yüksek ateş, baş ağrısı, boyun sertliği, kusma ve ışığa duyarlılık gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

Hastalığın ilerlemesini engellemek ve ciddi komplikasyonların önüne geçmek için erken teşhis ve tedavi, önemli rol üstleniyor. Menenjit aşıları, hastalığın bazı türlerine karşı etkili bir koruma sağladığı için çocukların aşı takvimine uyulması, büyük önem taşıyor.

Özellikle 5 yaş altındaki çocuklarda ishal, kusma, karın ağrısı, ateş ve ciddi sıvı kaybına neden olabilen rota virüsü ise yol açtığı enfeksiyonla, çocuğun sağlığını tehlikeye atıyor.

Bulaş oranı yüksek bu virüsten çocukları korumak için uygulanan aşılar, enfeksiyon riskini büyük ölçüde azaltıyor.

"Hijyene dikkat edilmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Erkan Altuncu, menenjit ve rota virüsünden korunmak için ellerin sık sık yıkanarak hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Aşıların zamanında yapılmasının önemli olduğunu aktaran Altuncu, "Ebeveynler, çocuklarında yüksek ateş, ani baş ağrısı veya karın ağrısı gibi belirtiler gördüklerinde, vakit kaybetmeden bir doktora başvurmalı." ifadelerini kullandı.

Ebeveynlerin, çocuklarını bu enfeksiyonlardan korumak için düzenli sağlık kontrolleri yaptırması ve tıbbi önerilere uyması gerektiğini vurgulayan Altuncu, "Bu basit ama etkili önlemler, çocukların sağlığını korumada önemli bir rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Menenjit, Menenjit, Eğitim, Sağlık, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocuklar Menenjit ve Rota Virüsüne Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 04:44:53. #1.12#
SON DAKİKA: Çocuklar Menenjit ve Rota Virüsüne Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.