Çocuklarda El, Ayak, Ağız Hastalığına Dikkat!

Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Nur Özkaya Parlakay, yaz tatiline girilmesiyle birlikte çocuklarda sık görülen el, ayak, ağız hastalığına karşı aileleri el hijyeni ve beslenmeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Prof. Dr. Parlakay, AA muhabirine yaptığı açıklamada el, ayak, ağız hastalığının genellikle 10 yaş altındaki çocuklarda görüldüğünü ancak nadir olarak erişkinlerde de etkili olabildiğini söyledi

Hastalığın en sık nedeninin koksaki ve enterovirüs grubu virüsler olduğunu belirten Parlakay, şunları kaydetti:

"Çocuklarda, halsizlik, düşkünlük ve ateş başlıyor. Vücutta döküntüler, içi sivilce gibi su dolu kabartılar ortaya çıkabiliyor. Özellikle ağız çevresinde, avucunun içerisinde ve ayak tabanında görülmesiyle birlikte tanı koymamıza yardımcı olan bulgularla seyrediyor ama vücudun diğer bölgelerinde de bu döküntüleri görebiliyoruz.

Enfeksiyonun solunum, damlacık, temas ve dışkı yoluyla da bulaşabildiğine dikkati çeken Parlakay, el yıkama alışkanlığının sık sık hatırlatılması gerektiğini, bu sayede bulaş riskinin azaltılabileceğini vurguladı.

Çocukların bol sıvı tüketmesi önemli

El, ayak, ağız hastalığının kuluçka süresinin yaklaşık üç gün olduğunu aktaran Parlakay, şu bilgileri paylaştı:

"Üç gün içerisinde çocuğun önce ateşi çıkıyor ve halsizliği oluyor. Yavaş yavaş döküntüleri ortaya çıkmaya başlıyor. Çocuk ilk hastalanmaya başladıktan sonra 5 ila 7 gün kadar bulaştırıcı olmaya devam ediyor. Her çocuğun çok fazla döküntüsü olmuyor, ufacık sivilce gibi döküntüleri de olabiliyor. Çocuklarımızı günlük, üzerini giydirirken, akşam banyo sonrası herhangi bir hastalığı var mı diye kontrol ederek yakın takip etmemiz gerekiyor."

Hastalık sırasında ise ağız içinde yaraların gelişebileceğini ve bu durumun çocukların beslenmesini zorlaştırabileceğini belirten Parlakay, "Asitli, acı, ekşi ve sert gıdalar yerine bol sıvı gıda verilmesi, süt, ayran, taze meyve suları, ev yapımı yoğurt ve muhallebi gibi yumuşak gıdaların verilmesi çocukların sıvı kaybını yerine koyacak ve virüsün daha hızlı atılmasına yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Hastalığın çoğu zaman hafif seyrettiğini ancak bazı durumlarda menenjit ve ensefalit gibi nadir komplikasyonların gelişebileceği uyarasında bulunan Parlakay, bu nedenle çocukların ateşi, sıvı alımı ve genel durumunun yakından izlenmesi ve şüpheli durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini söyledi.

Tatilde mavi bayraklı plajlar tercih edilmeli

Yaz tatilinde ailelerin hijyen konusunda dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Parlakay, şöyle konuştu:

"Yaz tatili geldi. Çocuklar, elbette ki güzel bir tatili hak ettiler, bu süreçte mevsimin de hastalığı olan el, ayak, ağız hastalığına dikkat etmek gerekiyor. Bulaştırıcı olan çocukların, döküntüsü, ateşi veya başka bir hastalığı olan çocukların izole edilmesi ve evde dinlendirilmesi büyük önem taşıyor. Hastalığa yakalanmamak için de çocuklarımızın deniz öncesi ve sonrası banyolarının yaptırılması el ve vücut hijyenlerinin sağlanması bu süreç dahilinde bolca sıvı gıda, taze sebze ve meyve tüketmelerinin desteklenmesi hastalığa yakalanmamak için büyük önem taşıyor."

Prof. Dr. Parlakay, "Sağlık Bakanlığımız havuz ve plajları çok sık denetliyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yuzme.saglik.gov.tr internet sitesinden mavi bayraklı plajları takip etmeleri halinde ebeveynlerimiz güvenli bir şekilde çocuklarını denize ve havuza kavuşturabilirler." dedi.