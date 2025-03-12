Diyaliz Hastalarına Karate Egzersizi - Son Dakika
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Sağlık

Diyaliz Hastalarına Karate Egzersizi

Malatya'da diyaliz hastalarına yönelik karate egzersizleri ile sağlıklarını geliştirme çalışması başlatıldı.

12.03.2025 16:01
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Diyaliz hastaları karate egzersizi ile iyileşecek

Malatya'da karate egzersizleriyle diyaliz hastalarının fiziksel ve psikolojik sağlıkları geliştiriliyor

MALATYA - Malatya'da diyaliz hastalarına yönelik karate egzersizlerinin fiziksel ve psikolojik etkilerini inceleyen bir çalışma başlatıldı. 8 haftalık programda, hastaların kas gücü, denge ve genel yaşam kalitesi üzerine yapılan ölçümler, bilimsel veriler ışığında değerlendirilecek.

Diyaliz hastalarının fiziksel ve psikolojik iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla dünyada bir ilk niteliğinde bir araştırma Malatya'da başlatıldı. Özel bir hastanenin Diyaliz Servisinde yürütülen "Hemodiyaliz Hastalarında 8 Haftalık Karate Antrenmanının Morfolojik Etkisinin İncelenmesi" başlıklı çalışma, Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. İdris Şahin'in öncülüğünde gerçekleştiriliyor. Çalışma, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Aydın ve Karate Milli Takım Antrenörü Caner Aygören'in de katkılarıyla devam ediyor.

Diyaliz hastalarının haftada üç gün boyunca, dört saat makineye bağlı kalarak tedavi aldığını belirten Prof. Dr. İdris Şahin, bu süreci daha verimli hale getirmek için egzersiz programı başlattıklarını ifade etti. Şahin, "Diyaliz hastalarımız haftada üç gün, dört saat boyunca yapay böbrek makinesine bağlı kalıyor. Bu süre zarfında hastalarımız genellikle televizyon izliyor, uyuyor ya da haberleri takip ediyor. Biz de bu süreyi daha verimli kullanabilmek için egzersiz programı başlattık. Dünya genelinde benzer çalışmalar olsa da, karate egzersizlerinin diyaliz hastalarına uygulanması konusunda ilk defa biz bu projeyi hayata geçirdik" dedi.

Çalışma başlatılmadan önce tüm hastaların fiziksel ve psikolojik verilerinin alındığını belirten Prof. Dr. Şahin, "Çalışmaya başlamadan önce tüm hastalarımızın gerekli verilerini topladık. Sonrasında karate egzersiz programına başladık ve sekiz hafta boyunca düzenli olarak antrenmanlar gerçekleştirdik. Programın sonunda tekrar hastalarımızın verilerini toplayarak, ne gibi gelişmeler kaydettiklerini gözlemleyeceğiz. Elde edilen veriler bilimsel bir analizle değerlendirilecek ve sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Ölçümlerle başladık, sonuçları görmek için sabırsızlanıyoruz"

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Aydın ise çalışmanın başlangıcındaki ölçümlerden ve hastaların genel durumlarından bahsetti. Aydın, "Yaklaşık 10 haftadır hastalarla çalışıyoruz. İlk başta hastalarımızın antropometrik ölçümlerini aldık. Çap ölçümleri, mobil çözümler, kas gücü, denge testi, çeviklik testi, otur kalk testi ve el kavrama testi gibi bir dizi fiziksel ölçüm gerçekleştirdik. Bu ölçümleri yaklaşık bir hafta boyunca alarak başlangıç verilerini elde ettik. Şu anda ise sekiz haftadır karate antrenmanlarını sürdürüyoruz. Çalışmanın sonunda yeniden tüm ölçümleri alacağız ve performans değişimlerini karşılaştırarak istatistiksel analizler yapacağız" şeklinde konuştu.

Aydın, karate antrenmanlarının hastaların fiziksel durumları üzerindeki etkisini görmek için oldukça heyecanlı olduklarını da belirterek, "Bu tür çalışmalar, sadece fiziksel güç kazanımını değil, aynı zamanda hastaların genel sağlık durumlarına olan katkıyı da gözler önüne seriyor. Karate egzersizlerinin, diyaliz hastalarının kas gücünü, dengeyi ve genel fiziksel uygunluklarını nasıl etkilediğini görmek bizim için çok önemli" dedi.

Karate egzersizleriyle yeni bir dönem

Karate Milli Takım Antrenörü Caner Aygören ise projede hastalarla birlikte çalışarak elde edilen sonuçların, diyaliz hastalarının yaşam kalitesini nasıl yükseltebileceğine dair önemli bilgiler sunduğunu belirtti. Aygören, "Bu projede yer almak benim için büyük bir onur. Diyaliz hastalarına uygulanan karate egzersizleriyle, onların fiziksel uygunluk seviyelerini artırmayı, günlük yaşam konforlarını iyileştirmeyi ve psikolojik olarak daha güçlü hissetmelerini sağlamayı amaçladık. Karate egzersizlerinin, hastaların kas kuvvetini, çevikliğini ve genel dayanıklılığını artıracağını düşündük. Bu süreç, hem fiziksel hem de psikolojik anlamda hastalarımıza büyük katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından elde edilen bilimsel veriler, kamuoyuyla paylaşılacak ve diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalıkları gibi kronik hastalıkların tedavi süreçlerine dair önemli ipuçları sağlanacak.

Kaynak: İHA

Malatya, Diyaliz, Diyaliz, Eğitim, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diyaliz Hastalarına Karate Egzersizi - Son Dakika

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