Diyet uzmanı Kara: Dondurmanın bağırsak sağlığına olumlu etkileri var

Sıcak günlerin artması nedeniyle dondurma tüketimi konusunda önerilerde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Aslıhan Kara, "Dondurma, yüksek besleyici değerine sahip olmakla birlikte diyet lif ve doğal antioksidan yönünden zengin bir ürün olarak görülmemektedir. Bu nedenle son yıllarda yapılan çalışmalarda antioksidan ve diyet lif içeren bazı meyve ve sebzeler dondurma bileşimine eklenerek söz konusu bileşenler yönünden zenginleştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Dondurmaya probiyotiklerin dahil edilmesiyle, tüketicinin sağlığının iyileştirilmesi ve ürünün besin değerinin iyileştirilmesi gibi çeşitli ek avantajlara sahip olan dondurmayı fonksiyonel gıda olarak yapmak için girişimlerde bulunulmuştur. Aynı zamanda bağırsak sağlığı üzerinde olumlu etki göstermiştir" dedi.

Süt ürünleri içinde oldukça fazla tercih edilen dondurmanın zengin bir besin içeriğine sahip, sindirimi kolay, kendine özgü tat, aroma ve tekstürü (dokusu) olan, yıl boyunca tüketim alışkanlığı devam eden bir besin olduğunu ifade eden VM Medical Park Pendik Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Aslıhan Kara, "Dondurma karbonhidrat, yağ, protein gibi makro-bileşenler; A, D, E, K, B2, B6, B12 vitaminleri ile yeterli düzeyde bazı mineral (Ca, P, Mg, Na, K, I, Mn ve Zn) mikro-bileşenler bakımından zengin olmalıdır" şeklinde konuştu.

BESLENME VE KALORİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Dondurma yapımında kullanılan sütün bileşiminde bulunan proteinlerin vücudun kendisinin üretemediği amino asitleri yeterli ve dengeli bir biçimde içerdiğini ve dondurmada süte göre daha fazla yağ ve protein bulunduğunun altını çizen Diyetisyen Aslıhan Kara, bu yüzden dondurmanın beslenme ve kalori bakımından önemli bir süt ürünü olduğunu ifade etti.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINA FAYDALI

Son yıllarda bilinçli tüketicilerin sağlıklı ve fonksiyonel gıda tüketmek istemeleri nedeniyle diyet lifler, probiyotik ve laktik asit bakterileri, alternatif tatlandırıcılar, doğal antioksidanlar gibi besinsel ve fizyolojik özellikleri olan bileşenlerin dondurma üretiminde kullanılmaya başlandığına dikkat çeken Dyt. Aslıhan Kara, dondurmanın tüketilme biçimine yönelik şu önerilerde bulundu:

"Dondurma akşam saatleri yerine, gündüzleri ara öğün olarak tüketilmelidir. Akşam saatlerinde ve hızlı ve bilinçsiz dondurma tüketmek boğaz enfeksiyonu hastalıklarını artırabilir. Aynı zamanda dondurmayı ılık su ile tüketmek boğaz enfeksiyon sıklığını azaltmaktadır."

ŞERBETLİ TATLILARA GÖRE DAHA HAFİF

Dondurmanın kalsiyum açısından da önemli bir besin kaynağı olduğunu belirten Dyt. Aslıhan Kara, "Ortalama 1 bardak sütten alacağımız kalsiyum miktarı 3 top dondurmaya eşdeğerdir. Şerbetli veya hamurlu tatlılara göre daha sağlıklı ve hafif olan dondurmayı özellikle ara öğünde daha sağlıklı bir tatlı olarak tüketebilirsiniz" diye konuştu.

SAĞLIKLI VE HİJYENİK KOŞULLARDA HAZIRLANMALI

Dondurma tüketilirken dikkat edilmesi gereken en önemli hususun sağlıklı ve hijyenik şartlarda hazırlanması olduğunu söyleyen Dyt. Aslıhan Kara, bunun için de dondurmanın pastörize sütten yapılması ve hijyenik koşullarda üretilmesine dikkat edilmesi gerektiğini işaret etti.

AÇIKTA SATILAN DONDURMALARA DİKKAT

Sağlıksız koşullarda üretilen dondurmada bakterilerin kolaylıkla üreyerek sağlığımızı bozabileceği uyarısında bulunan Dyt. Aslıhan Kara, bu nedenle özellikle açıkta satılan dondurmalar ve buzlu içecekler satın alınırken dikkatli olunması, güvenilir olmayan yerlerden, sokak satıcılarından dondurma satın alınmaması gerektiğini vurguladı.

Dyt. Aslıhan Kara, "Paketlenmiş dondurmalar ve buzlu gıdalarda ise paket üzerindeki etiket okunmalı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı üretim/ithalat izninin olup olmadığına, son kullanma tarihine dikkat edilmeli, izinsiz ve/veya son kullanma tarihi geçmiş ürünler asla satın alınmamalıdır" dedi.

ILIK SUYLA TÜKETİLİRSE BOĞAZ ENFEKSİYONU RİSKİ AZALIR

Dondurma akşam saatleri yerine, gündüz saatlerinde ara öğün olarak tüketilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Dyt. Aslıhan Kara, "Akşam saatlerinde ve hızlı ve bilinçsiz dondurma tüketmek boğaz enfeksiyonu hastalıklarını artırabilir. Aynı zamanda dondurmayı ılık su ile tüketmek boğaz enfeksiyon sıklığını azaltmaktadır" diye konuştu.

HAFTADA 1-2 KEZ TÜKETİLEBİLİR

Dondurma gün içinde ikindi ara öğünde tercih edilmesini tavsiye eden Dyt. Aslıhan Kara, "Haftada 1-2 kez 1-2 top dondurma tüketebilirsiniz. 1 porsiyon dondurma 100-120 kkaldir. Dondurma tüketmek istiyorsanız beslenme programınızdan 1 orta boy meyve, 1 bardak süt ve 1 ince dilim ekmeği çıkartarak tüketebilirsiniz. Kalorisi diğer tatlılara göre daha düşük ve hafif olduğu için diğer tatlılara göre daha çok tercih edilebilir" dedi.

DİYET YAPANLAR PROBİYOTİKLİ DONDURMA TERCİH EDEBİLİR

Diyet yapanlar için de dondurma önerilerinde bulunan Dyt. Aslıhan Kara, "Diyet yapanlar daha besleyici ve sağlıklı olan probiyotikli dondurmalar, spirulina eklenmiş dondurmalar, badem sütü, soya sütü gibi bitkisel sütten yapılmış dondurmalar, gerçek meyvelerden yapılmış dondurmalar, yağ oranı daha düşük olan keçi sütünden yapılmış dondurmalar, dondurulmuş yoğurttan elde edilen probiyotik dondurmaları tercih edebilirler" ifadelerini kullandı.

EV YAPIMI DONDURMA TARİFİ

Dyt. Aslıhan Kara, ev yapımı çilekli dondurma tarifini ise şöyle anlattı:

"Malzemeler: 1 su bardağı süzme yoğurt, 5-6 adet çilek, 1 yemek kaşığı bal, vanilin.

Hazırlanışı: Çilekleri dilimleyin ve buzlukta dondurun. Yoğurt, bal ve vanilyayı ayrı bir kapta çırpın. Dondurulmuş çilekle beraber blenderda karıştırın. Tekrar buzlukta 1 saat bekletip tüketebilirsiniz. Üzerine nane ekleyip servis edebilir."