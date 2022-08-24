Diyetisyen Gizem Güneş: "Asla öğün atlamayın" - Son Dakika
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Diyetisyen Gizem Güneş: "Asla öğün atlamayın"

24.08.2022 14:39

Diyetisyen Gizem Güneş: "Asla öğün atlamayın" Diyetisyen Gizem Güneş, vatandaşlara tatil dönüşü dengeli beslenme yönetimi olarak öğün atlamamaları konusunda tavsiyede bulundu.

Diyetisyen Gizem Güneş: "Asla öğün atlamayın"

ZONGULDAK - Diyetisyen Gizem Güneş, vatandaşlara tatil dönüşü dengeli beslenme yönetimi olarak öğün atlamamaları konusunda tavsiyede bulundu.

Zonguldaklı Diyetisyen Gizem Güneş, tatil dönüşü dengeli beslenmeye nasıl geçileceğini konusunda açıklamalarda bulundu.

Zonguldaklı Diyetisyen Gizem Güneş, "Yemek yerken odağınız yiyeceklerde olsun. Su içmeyi kendinize hatırlatmayı unutmayın. Asla öğün atlamayın. Beslenmenizdeki yağ tüketimini azaltın. ve sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih edin. Dışardan aldığını paketli gıdalara biraz önem verebilirsiniz. Sebze ve protein tüketimine arttırın. Egzersizi asla unutmayın" dedi.

Güneş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaz boyunca tatilleri, arkadaşlarla geçirilen zamanları bir kenara bırakıp düzenli egzersiz ve sağlık beslenmeyi bir kenara bırakmış olabilirsiniz. Ama alınan kilolar sizleri strese sokmasın. Kendi kendinize sağlıklı bir yaşama adım atmak oldukça basit. Sağlıklı bir yaşam tarzına geçmek için, pazartesileri beklemeyin. Yemek yerken odağınız yiyeceklerde olsun. Su içmeyi kendinize hatırlatmayı unutmayın. Asla öğün atlamayın. Beslenmenizde ki yağ tüketimini azaltın. ve sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih edin. Dışardan aldığını paketli gıdalara biraz önem verebilirsiniz. Sebze ve protein tüketimine arttırın. Egzersizi asla unutmayın" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Diyetisyen Gizem Güneş: 'Asla öğün atlamayın' - Son Dakika

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