Diyetisyenden beslenme uyarısı

ZONGULDAK - Diyetisyen Gizem Güneş, beslenme uyarısında bulunarak karbonhidrat yerine lif ve protein ağırlıklı beslenilmesi gerektiğini şerbetli yerine sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Diyetisyen Gizem Güneş, lif ve protein ağırlıklı beslenip karbonhidratlardan uzak durulması, şerbetli yerine sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bitki ve yeşil çay tüketimine de dikkat çeken Güneş, fiziksel aktivitenin de önemine vurgu yaptı. Güneş şöyle dedi:

"Olabildiğince lif ve protein ağırlıklı beslenip karbonhidratlardan uzak durmaya çalışalım. Yine şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edebiliriz. Bunları da gece sonrasına bırakmadan öğün arasında tercih etmede fayda var. Bitki çay ve yeşil çayla geceyi destekleyin. Onun dışında sofranızı destekleyin. Karbonhidrat seçimi yaparak. Ertesi gün su içmeyi fiziksel aktiviteyi arttırmayı unutmayın. Öğün saatini geçe kaydırmayı fayda var. Herkes mutlu seneler diliyorum."