Diyette Sebze Kullanımı Önerildi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Diyette Sebze Kullanımı Önerildi

Geniş Video İzle

Diyetisyen Burcu Akbeyaz, düşük kalorili ve lifli 9 sebzeyi diyette kullanmanın önemini vurguladı.

04.01.2025 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanı uyardı: Bu sebzeleri diyette kullanmalısınız

Diyetisyen Burcu Akbeyaz: "Sebzeler su açısından zengin, kalori açısından düşük gıdalardır"

KAYSERİ - Diyetisyen Burcu Akbeyaz; diyette mutlaka kullanılması gereken 9 sebzeyi açıklayarak, "Sebzeler su açısından zengin, kalori açısından düşük gıdalardır" dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Burcu Akbeyaz; diyette kullanılması gereken sebzeleri açıkladı. Bu sebzelerin kuşkonmaz, Brüksel lahanası, ıspanak, karnabahar, havuç, dolmalık biber, kabak, lahana, brokoli olduğunu kaydeden Akbeyaz; sebzelerin düşük kalori ve yüksek lif içerikleri diye diyetlerde kullanılması gerektiğini kaydetti. Akbeyaz; "Sağlıklı bir kiloyu korumanın en etkili yollarından biri de bol sebze içeriğine sahip bir beslenme düzenine uymaktır. Birçok sebze doğal olarak düşük kalori ve yüksek lif içerdiği için diyette kullanıldığına kilo vermede önemli katkı da sağlıyor. Ayrıca sebzeler iltihabı azaltan ve kronik hastaların sorunlarına karşı korunabilmek için de birçok faydalı birleşikler içermektedir. Bu yüzden birçok sebzeyi birleşenleri ile birlikte diyetimize ekleyerek çok yüksek oranda vitamin, mineral kaynağı sağlamış olacağız. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kilo verme yolculuğunu desteklemek için de mutlaka sebzelerin çeşitli şekilde diyete eklenmesi gerekmektedir" dedi.

"Sebzeler su açısından zengin, kalori açısından düşük gıdalardır"

Akbeyaz; "Sebzeleri öğünlerimize katıp doygunluk hissine sahip olabiliriz. Saydığımız besinlerin hepsi C vitamini açısından zengin ve yemeklerin yanına alternatif olarak eklendiğinde bizim kilo vermemize yardımcı olacak besinlerdir. C vitamini ayrıca güçlü bir antioksidandır. Egzersizden sonra C vitamini egzersiz kaynaklı oksidatif strese karşı koymaya yardımcı olabilir. Bu metabolizmanızı hızlandırabilir ve daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olabilir. C vitamininin kilo vermenize yardımcı olmasının bir diğer muhtemel yolu da demir emilimidir. C vitamininin vücudun demiri emmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Kanın kaslara oksijen taşıması için demire ihtiyacı vardır, oksijen kasların daha verimli çalışmasına ve daha fazla yağ yakmasına yardımcı olur. Bizim de yapmamız gereken C vitamini ve lif içeriği zengin olan besinleri diyetimize ekleyerek kilo vermemizi oldukça hızlı ve düzenli bir şekilde planlamış olabiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Diyetisyen, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diyette Sebze Kullanımı Önerildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:07 Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı İfadesi tüyler ürpertti Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
13:54 Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde
13:38 İmamın uyarısı işe yaramadı Ferdi Tayfur’un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler İmamın uyarısı işe yaramadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
10:28 PKK, Öcalan’ın çağrısına uymazsa ne olur Hüseyin Yayman’dan herkesin merak ettiği soruya yanıt PKK, Öcalan'ın çağrısına uymazsa ne olur? Hüseyin Yayman'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt
16:17 Türkiye’nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu
16:09 Kazakistan’da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza Kazakistan'da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza
16:04 Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık
15:57 Çin’de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor Çin'de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor
15:56 Ferdi Tayfur’dan takdire şayan vasiyet Hepsini halka bağışladı Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
15:54 Crespo’dan ses getirecek sözler: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe olsun Crespo'dan ses getirecek sözler: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe olsun
15:48 Anderson Talisca’nın transfer tarihi belli oldu Anderson Talisca'nın transfer tarihi belli oldu
15:44 Fenerbahçe kongre üyesinden Nez’e ahlaksız teklif Mesajları ifşa etti Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti
15:32 Sosyal medyada canlı yayında küçük kıza iğrenç sözler söyleyen şahıs yakalandı Sosyal medyada canlı yayında küçük kıza iğrenç sözler söyleyen şahıs yakalandı
15:22 Fenerbahçe’de deprem: İki yıldız birden sakatlandı Fenerbahçe'de deprem: İki yıldız birden sakatlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 14:19:55. #1.12#
SON DAKİKA: Diyette Sebze Kullanımı Önerildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.