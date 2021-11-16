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Dolmuşta oturduğu koltuğu kırınca 77 kilo zayıfladı - Son Dakika

Dolmuşta oturduğu koltuğu kırınca 77 kilo zayıfladı

16.11.2021 12:33

Dolmuşta oturduğu koltuğu kırınca 77 kilo zayıfladı Akrabaları bile tanıyamadı Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde 157 kilo iken dolmuş içerisinde oturduğu koltuğun kırıldığını fark eden Hulusi Ergen spora başlayarak 3 yılda 77 kilo vermeyi başardı.

Dolmuşta oturduğu koltuğu kırınca 77 kilo zayıfladı

Akrabaları bile tanıyamadı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde 157 kilo iken dolmuş içerisinde oturduğu koltuğun kırıldığını fark eden Hulusi Ergen spora başlayarak 3 yılda 77 kilo vermeyi başardı. Şimdi Muay Thai sporcusu olan 25 yaşındaki Ergen, şimdiki hedefini ise milli takıma seçilmek olarak belirledi.

2018 yılında 157 kilo olan Hulisi Ergen, dolmuşta oturduğu engelli koltuğunun kırışması ile adeta hayatı değişti. Zayıflamaya karar veren Ergen, spor salonuna giderek Muay Thai ve boksla ilgilenmeye başladı. 3 yıl boyunca gece gündüz demeden çalışan Ergen, şuan 80 kiloya düştü.

25 yaşındaki Hulusi Ergen bu değişimini şöyle anlattı; "Dolmuşa bindim, bir baktım hiç boş koltuk yok. Ben de ayakta gidiyordum ve engelli koltuğu gibi bir koltuk olduğunu gördüm ve oraya oturayım dedim. Oturdum koltuğa. Tam gidiyoruz, tanıdıklar var arkadaşlarım var. Yüz elli yedi kilodaydım o an. Koltukta giderken koltuk birden çatırdamaya başladı. Tabii ben utandım koltuk kırılacak diye. Hemen yanındaki koltuğu açtım. Tekrar söylüyorum, insanları yadırgamak için söylemiyorum ama karşı ikili koltukta da bir teyze oturuyordu. Yaklaşık yüz altmış, yüz yetmiş kiloydu o da. O da düşmemek için koltuğun kırılmaması için, o da iki koltuğu açmış oturuyordu. Ben ona bakarken bu sefer koltuk kırılmasın diye ben de ikinci koltuğu açtım. Herkesin dikkati bu sefer benim gözlerimi benim üstüme dönünce ben artık utancımdan ne yapacağımı şaşırdım. Dolmuştan iner inmez Hemen bugünkü eğitim gördüğüm, salonuma koştum. Çalışmalar ile 3 yılın sonunda 77 kilo verdim" dedi.

"Sporla başardım"

Bütün başarısının sporla olduğunu söyleyen Ergen, "Aşağı yukarı beş gün antrenman yapıldı. Akşamları koşular düzenli, sabahları düzenli koşular, yeme içmemize tabii bu dönemde büyük ölçüde önem verdik. Yani antrenman günlerimizde biraz protein ağırlıklı. Onun dışında daha çok gün içinde yakabileceğimiz aperatif şeyler, yani akşam belli bir öğünden sonra mesela beşten sonra, yemek yemedik. Sabahleyin erkenden kalktık. Yemek yemeden kahvaltı yapmadan önce koşumuzu yaptık, eforumuzu sarf ettik. Normal ne bileyim sekizde kahvaltı yapıyorsak bu sefer on birde yaptık. On birden önce koşabildiğimiz kadar koştuk. Enerji yakabildiğimiz kadar yaptık. Yani bu belirli zaman aralarındaki bu dilimleri değerlendirdik. Onları boş bırakmadık" ifadelerini kullandı.

"Hedefim milli takım"

Kendisini uzun zamandır görmeyenlerin yeni halinde tanıyamadığını ifade eden Ergen "İki üç senedir, dört senedir görüşmediğimiz misafirlerimizin, komşularımızın, akrabalarımızın yanına gidiyoruz. Akrabalarımız soruyorlar, gittiğimizde mesela bu kim? İşte şoför olarak mı tuttunuz? Ne bileyim? Bu çocuk kimdi? Tanıyamadık. ya benim Hulusi, dedikten sonra çok şaşırıyorlar" dedi. Ayrıca hedefinin milli takım olduğunu da belirten Ergen "MuayThai'de, boksta Eğer nasip olursa ülkemizi milli takımla memleketimizi, bayrağımızı ülkemizi temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Antrenör Songül Ayten; "Sürekli çalışıyoruz"

Hulusi Ergen'in zayıflamasında büyük rol oynanan Muay Thai antrenörü Songül Ayten ise "Hulusi ile salonda haftanın beş günü devam etmekteyiz. Bunun yanı sıra beslenmesine özen gösteriyor. Düzenli ve disiplinli bir hayata geçiş yaptı. Bunun emeklerinin karşılığını da aldı. Yaklaşık yetmiş yedi kilo verdi. Bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz. Hedefi var. Hulusi ile Milli takıma kadar yolumuz var" dedi.

Dolmuşta oturduğu koltuğu kırınca 77 kilo zayıfladı
Dolmuşta oturduğu koltuğu kırınca 77 kilo zayıfladı
Dolmuşta oturduğu koltuğu kırınca 77 kilo zayıfladı
Dolmuşta oturduğu koltuğu kırınca 77 kilo zayıfladı

Muay Thai, Fethiye, Milli, Muğla, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Dolmuşta oturduğu koltuğu kırınca 77 kilo zayıfladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolmuşta oturduğu koltuğu kırınca 77 kilo zayıfladı - Son Dakika
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