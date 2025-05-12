Dr. Serkan Aygın kimdir? Nerelidir? - Son Dakika
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Sağlık

Dr. Serkan Aygın kimdir? Nerelidir?

Dr. Serkan Aygın kimdir? Nerelidir?

Saç ekimi alanında dünyanın en tercih edilen ülkeleri arasında başı çeken Türkiye'de bu yıl bir milyona yakın saç ekim işlemi gerçekleşti. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu'dan gelen hastalar, cazip fiyat ve yüksek hizmet kalitesi nedeniyle Türkiye'yi tercih ediyor. Peki bu alanda faaliyet gösteren en ünlü isimlerden Dr. Serkan Aygın kimdir? Nerelidir?

12.05.2025 17:54
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Türkiye'de saç ekimi gerçekleştiren ilk ekiplerden birinde yer alan Dr. Serkan Aygın, 1996 yılından itibaren saç ekimi ve saç tedavileri alanında hizmet vermektedir.

Temel tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Aygın, Klinik Farmakoloji Uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde, Dermatoloji Uzmanlık eğitimi ise Vakıf Gureba Hastanesi'nde tamamladı. Daha sonra Vakıf Gureba Hastanesi'nde Dermatoloji ve Saç Hastalıkları Polikliniği'nde Dermatoloji Uzmanı olarak görev yaptı. Klinik kariyerinde tek bir alana yönelme ve bu alanda uzmanlaşma vizyonu ile hareket etmek kararı alan Dr. Serkan Aygın, yıllar içinde saç ekimi alanındaki tüm teknik ve yenilikleri yakından takip ederek sektörün öncüleri arasında yer aldı.

Dünyada, Türkiye'nin saç ekimi alanında öne çıkmasına katkıda bulunan sayılı doktordan birisi olan Dr. Serkan Aygın, özellikle FUE metodu ve DHI tekniğinde çeyrek asırlık deneyimiyle birlikte alanında standart belirleyici rol oynamaktadır.

Uluslararası birçok konferans ve gazetelerde yer alan Dr. Serkan Aygın, Real Madrid-Barcelona arasında oynanan El Clasico'da yer almasıyla da uluslararası anlamda dikkat çekmiştir.

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dr. Serkan Aygın kimdir? Nerelidir? - Son Dakika

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