Edirne'de meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi

12.04.2022 15:44
Edirne'de meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Sezer, 70 yaşına kadar yaşayan her sekiz kadından birinin meme kanserine yakalandığını söyledi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Sezer, 70 yaşına kadar yaşayan her sekiz kadından birinin meme kanserine yakalandığını söyledi.

Edirne Sağlık Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi ve Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı iş birliğinde Ulusal Kanser Haftası ve Dünya Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki seminere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Sezer, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu ifade etti.

Kadınlarda kansere bağlı ölümlerin ilk sırasında da meme kanserinin geldiğini dile getiren Sezer, erken tanı ve tedavinin önemine vurgu yaptı.

Sezer, meme kanseri görülme sıklığının hızla arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her dört kadından biri meme şikayetiyle doktora başvuruyor. Bunun illa kanser olmasına gerek yok. Meme ağrısı ve meme şikayetiyle doktora başvuruyor. Dünya genelinde en hızlı artan kanserlerin başında meme kanseri geliyor. Dünyada her üç dakikada bir kadına meme kanseri tanısı konuyor. 70 yaşına kadar yaşayan her sekiz kadından biri meme kanserine yakalanıyor."

Riski azaltmak için egzersiz ve Akdeniz usulü beslenme önerisi

Sezer, alkol kullanımı, obezite ve egzersizden uzak yaşam anlayışının meme kanseri riskini artırdığını bildirdi.

Riski azaltmak için düzenli egzersiz, sağlıklı bir yaşam ve Akdeniz usulü beslenme tavsiyesinde bulunan Sezer, rutin tarama ve kontrollerin de aksatılmadan yaptırılması gerektiğini dile getirdi.

Edirne Sağlık Müdürü İshak Yıldırım ise kanser tarama merkezlerinde gerekli tüm taramaların yapıldığını, bunun yanında kanser destek merkezleriyle hastalığa yakalanan vatandaşlara destek olunduğunu ifade etti.

Programa, Şehir Gönüllüleri Vakfı Onursal Başkanı Dr. Ayten Canalp, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Edirne'de meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi
Edirne'de meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi
Edirne'de meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi
Edirne'de meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi

YORUMLAR
500

Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kanser, Edirne, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Edirne'de meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
16:00 ABD enflasyonu zirve yaptı! Yıllık bazda yüzde 8.5 artış oldu
15:58 Öğrenciler Ali Babacan'ı propaganda yapmakla suçlayıp ODTÜ'ye almadı
15:48 Fenomen boşanma avukatı uyardı: "Bu beş mesleği yapan kişilerle evlenmektense kaçın"
15:40 Fırında mide bulandıran görüntü! Dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptılar
15:36 NATO'dan dikkat çeken paylaşım! Turkey yerine Türkiye'yi tercih ettiler
15:32 Üç kız kardeş dizisinin yeni bölümünde yer yerinden oynayacak! Mine'nin bebeğinin babası kim çıkacak?
15:27 Erzin sahilinde dehşet uyandıran görüntü: Başsız ceset çürümüş halde kıyıya vurdu
15:27 Asal Araştırma'nın anketi ortaya koydu: HDP'nin tavrı seçimin kaderini değiştirebilir
15:13 50 TL'den az alışveriş yaptığı için 80 yaşındaki kadın servisten indirilmişti! Markete para cezası kesildi
15:00 A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 16:07:52. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement