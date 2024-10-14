Edirne'de Refakatçi Öğrenci Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Edirne'de Refakatçi Öğrenci Projesi

Geniş Video İzle

Edirne'de 63 üniversiteli öğrenci, hastalara aylık 4,250 lira karşılığında refakat edecektir.

14.10.2024 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hem oku hem çalış: Refakatçi öğrencelere aylık 4 bin 250 lira

Edirne'de 'refakatçi' üniversiteli öğrenci projesi hayata geçirildi

EDİRNE - Edirne'de refakatçi öğrenci projesiyle haftanın 5 günü kısmi zamanlı çalışacak 63 üniversiteli, hastalara yardım ederek ayda 4 bin 250 lira maaş alacak.

Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ikinci sınıfında okuyan 63 öğrenci, üniversite hastanesinde başlatılan 'refakatçi' üniversiteli öğrenci projesi çerçevesinde kısmi zamanlı olarak işe alındı. Haftanın 5 günü Toplam 63 öğrenci, mesai saatleri içerisinde hastalara hastanenin ana girişinde, acilde, polikliniklerde ve yatan hasta servislerinde refakat edip, her konuda yol göstererek yardımcı olacak. Hastanede refakatçi tecrübesi kazanacak öğrenciler, aylık asgari ücretin dörtte birini alarak, harçlıklarını çıkaracak.

Öğrencilerle sohbet ederek onlara tavsiyelerde bulunan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, "Sizlerden sürekli şimşek gibi bir tebessüm istiyorum. Çok büyük iş yapacak ve insanlara yardım edeceksiniz" dedi.

"VİP muamele"

Uygulamayla hastalara tabiri caizse "VIP muamele" yapacaklarını söyleyen Hatipler, "Hastalarımız hastanemize geldikleri andan itibaren bizim çok önemli konuklarımız olarak karşılanacaklar. Hastanenin girişinden itibaren, almayı düşündükleri hizmetler bitene kadar öğrencilerimiz onlara hizmet edecekler ve yine aldıkları yere bırakacaklar. İhtiyaç halinde hastalarımızı tekerlekli sandalyeyle taşıyarak bu görevi icra edecekler. Hangi servise gideceklerse o servise kadar öğrencilerimiz hastalarımıza eşlik edecek" ifadelerini kullandı.

Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ali Yılmaz, "Hastaneye gelen hastaların durumlarını empati yaparak sorunlarına çözüm olmaya çalışıyoruz. Geldikleri anda o anki psikolojik durumlarından dolayı daha önce bilseler dahi unutabiliyorlar. Bu aşamada onlara yardımcı oluyoruz" dedi.

Çocuğunun tedavisi için hastaneye gelen Deniz Huruzoğlu, dışarıdan gelen ve hastaneyi bilmeyen vatandaşlar için bu projenin çok güzel olduğunu söyledi.

Proje çerçevesinde kısmi zamanlı işe başlayan refakatçi öğrencilerden Dilan Belet, gideceği birimi bilmeyen hastalara ve özellikle tekerlekli sandalye ile gelenlere de güler yüzlü şekilde yardımcı olarak eşlik ettiklerini ifade etti.

Yurtta boş oturmaktansa bu şekilde bir projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Belet, öğrenciler için bunun çok güzel olduğunu söyledi.

Bu görev için belirlenen 63 öğrenci hastanenin ana giriş fuayesindeki bankoda yerlerini alacak ve mesai saatleri içinde ihtiyaç beyan eden tüm hastalara yardımcı olacaklar.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Sağlık, Edirne, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Edirne'de Refakatçi Öğrenci Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:34 İzlanda-Türkiye maçının ilk 11’leri belli oldu İzlanda-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
19:05 Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok
18:20 ’’Jahrein’’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi ''Jahrein'' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi
17:01 Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı
15:30 Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı: Mekanın sahipleri hatırlatıldı Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı: Mekanın sahipleri hatırlatıldı
09:46 Afra Saraçoğlu’nun ’hayatımın elbisesi’ notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu Afra Saraçoğlu'nun 'hayatımın elbisesi' notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu
09:39 Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu
09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
09:17 Çin, Tayvan’ı çevreleyen askeri tatbikata başladı Çin, Tayvan'ı çevreleyen askeri tatbikata başladı
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:14 Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL
09:06 Avusturya’dan, Haaland’ın takımı Norveç’e gol yağmuru Avusturya'dan, Haaland'ın takımı Norveç'e gol yağmuru
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 20:55:18. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Refakatçi Öğrenci Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.