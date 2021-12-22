Ekipler karla kaplı yolda KOAH hastasına 5 saatte ulaştı - Son Dakika

Ekipler karla kaplı yolda KOAH hastasına 5 saatte ulaştı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta karla kapanan köyde mahsur kalan KOAH hastası adamın imdadına ekipler yetişti. Beş saat süren karla mücadelenin ardından hasta ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Akkaya köyünde yaşayan 63 yaşındaki KOAH hastası Hüseyin Kullan nefes darlığı şikayeti yaşayınca 112'ye haber verdi. Kar yağışının şiddetli olması ve kar kalınlığının bir metreyi bulması üzerine bölgeye jandarma, UMKE, ambulans ve iş makineleri sevk edildi. İş makinelerinin köy yolunu açmak için başlattığı çalışmaların sonucunda ekipler hastaya ulaşabildi. Beş saat süren zorlu mücadelenin ardından ambulansa alınan yaşlı adam, ilk müdahalenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kullan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.