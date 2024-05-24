Elektrik Çarpması Sonucu Kolunu Kaybeden Hasta Hiperbarik Oksijen Tedavisiyle İyileşti - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Elektrik Çarpması Sonucu Kolunu Kaybeden Hasta Hiperbarik Oksijen Tedavisiyle İyileşti

Elektrik Çarpması Sonucu Kolunu Kaybeden Hasta Hiperbarik Oksijen Tedavisiyle İyileşti

Malatya'da elektrik çarpması sonucu sol kolunu kaybeden ve sağ ayağında 20 yıldır iyileşmeyen yara bulunan hasta, Hiperbarik Oksijen Merkezi'ndeki tedaviyle sağlığına kavuştu. 29 yaşındaki Metin Güler'in sol kolu, çocukken elektrik çarpması sonucu ampute edilmişti. Uzun yıllar ayağındaki yarayla yaşayan Güler, çeşitli tedavilerden sonuç alamamıştı. Ancak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'nde 6 aylık tedavi sonucunda yarası iyileşti. Güler, tedavi sonrası sağlığına kavuştuğunu ve ağrısının olmadığını belirtti. Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi yetkilileri, hastalarının yüz güldürücü sonuçlar aldığını ve tedaviyle ayağının kesilmekten kurtulduğunu açıkladılar.

24.05.2024 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da, elektrik çarpması sonucu sol kolunu kaybeden, sağ ayağını da 20 yıldır iyileşmeyen yara nedeniyle kaybetme riski yaşayan hasta, Hiperbarik Oksijen Merkezi'ndeki tedaviyle sağlığına kavuştu.

Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Metin Güler'in sol kolu, 9 yaşındayken elektrik çarpması sonucu ampute edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluşan Güler, İnönü Üniversitesindeki 5 aylık tedavinin ardından taburcu edildi. Ayağındaki yara kemiğe sıçrayan Güler, çeşitli tedaviler gördü ancak iyileşmedi.

Uzun yıllar ayağındaki yarayla yaşayan Güler, sağ ayağının ampute edilmesine karşı çıkarak çeşitli tedavi yöntemlerini denedi.

Son olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Güler'in yarası, burada Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'ndeki 6 aylık tedavisinin ardından iyileşti.

Yazıhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışan Güler, AA muhabirine, 20 yıldır ayağındaki yaranın iyileşmediğini, kemik iltihabı teşhisiyle uzun süre tedavi gördüğünü anlattı.

Hiperbarik oksijen tedavisinin hastalığına iyi geldiğini dile getiren Güler, "Yaram şu an iyi durumda, akıntısı kesildi. Eskiye göre daha iyi durumdayım, ağrım yok. İnşallah yürüdüğümde daha iyi olacağım." dedi.

Kronik Yara Bakım Merkezi Sorumlu Hekimi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Özgür Yılmaz, hastanelerindeki Kronik Yara Bakım Merkezi'nin geçen yıl açıldığını söyledi.

Bünyelerindeki Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'nin hem Malatya hem de çevre illere hizmet verdiğini aktaran Yılmaz, buradaki tedavilerde yüz güldürücü sonuçlar elde ettiklerini anlattı.

Hastanın ayağı kesilmekten kurtuldu

Yılmaz, Metin Güler'in yanık sonrası kemikte enfeksiyon şikayetiyle başvurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hastanın yarasını temizledikten sonra primer kapatma işlemi uyguladık. Sonra eş zamanlı hiperbarik oksijen tedavisiyle süreci hızlandırdık ve yüz güldürücü sonuç elde ettik. Hastamızın ayağını kesilmekten kurtardık, şu anda basar pozisyonda ayağı var. Gündelik işlerini rahatlıkla yerine getirebilir."

"Yara iyileşmesini tetiklemeye çalışıyoruz"

Hiperbarik Merkezi uzman doktorlarından Ecem Dak Dedekargınoğlu, hiperbarik oksijen tedavisinin "yüksek basınç altında hastaların 2 saat yüzde 100 oksijen solumasıyla uygulanan bir tedavi yöntemi" olduğunu söyledi.

Dedekargınoğlu, tedavi hakkında şu bilgileri verdi:

"Yüksek basınç altında gazların çözünürlüğünün artmasından dolayı kandaki oksijen çözünürlüğü ciddi oranda artacak. Bu şekilde yara iyileşmesini tetiklemeye çalışıyoruz. Yara çevresinde bozulan oksijenezasyonu hiperbarik oksijen tedavisiyle artırmaya çalışıyoruz. Aslında tedavideki temel amacımız bu. Özellikle diyabetik ayak yarasında ya da iyileşmeyen yaralarda bu şekilde hastaları tedavi etmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Metin Güler, Malatya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Elektrik Çarpması Sonucu Kolunu Kaybeden Hasta Hiperbarik Oksijen Tedavisiyle İyileşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:37 Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar
11:09 Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu! Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş
10:56 Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 2 sanığa tahliye Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında 2 sanığa tahliye
10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
12:28 Kızılcık Şerbeti’nin makyözü, Müjde Uzman’ı tiye aldı Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak
12:22 Seçil Erzan’ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı Seçil Erzan'ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı
11:57 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi
11:51 Pucca’nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum
11:44 Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri
11:21 Bunu sadece 3 kişi yapabildi Serdar Topraktepe’den tarihi başarı Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı
11:09 Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi! Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler
10:33 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 13:02:32. #1.12#
SON DAKİKA: Elektrik Çarpması Sonucu Kolunu Kaybeden Hasta Hiperbarik Oksijen Tedavisiyle İyileşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement