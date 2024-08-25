Elektronik sigara, Selen Görgüzel\'in kızını hayattan koparıyordu

Sağlık

Selen Görgüzel'in Yılmaz Bektaş ile olan evliliğinden doğan 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş, geçtiğimiz günlerde kalp sıkışması ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, İlknaz Bektaş'ın göğsüne hava kaçtığını ve acil olarak ameliyat edilmesi gerektiğini belirledi. Hastalığın sebebinin elektronik sigara olduğu öğrenildi.

"HAYATIMI KAYBEDEBİLİRDİM"

Ameliyat sonrası durumu iyiye giden Bektaş, yaşadığı rahatsızlıkla ilgili yaptığı açıklamada "Uçağa binmiş olsaydım basınç yüzünden hayatımı kaybedebilirdim. Akciğerim elektronik sigara nedeniyle hava kaçırmış ve kalp atışlarımı olumsuz etkiliyordu. Herkese elektronik sigaradan uzak durmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

ANNESİ SÜREKLİ YANINDA

Annesi Selen Görgüzel de yaşadıkları anları anlatarak, kızının küçük çaplı bir kalp krizi geçirdiğini ve tedavi sürecinde yanında olduğunu belirtti.