Elektronik sigara, Selen Görgüzel'in kızını hayattan koparıyordu - Son Dakika
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Sağlık

Elektronik sigara, Selen Görgüzel'in kızını hayattan koparıyordu

Elektronik sigara, Selen Görgüzel\'in kızını hayattan koparıyordu

Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş, elektronik sigara kullanımından dolayı göğsüne hava kaçması sebebiyle acil ameliyata alındı. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan genç kız, elektronik sigara yüzünden küçük bir kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

25.08.2024 10:22
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Selen Görgüzel'in Yılmaz Bektaş ile olan evliliğinden doğan 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş, geçtiğimiz günlerde kalp sıkışması ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, İlknaz Bektaş'ın göğsüne hava kaçtığını ve acil olarak ameliyat edilmesi gerektiğini belirledi. Hastalığın sebebinin elektronik sigara olduğu öğrenildi.

Elektronik sigara, Selen Görgüzel'in kızını hayattan koparıyordu

"HAYATIMI KAYBEDEBİLİRDİM"

Ameliyat sonrası durumu iyiye giden Bektaş, yaşadığı rahatsızlıkla ilgili yaptığı açıklamada "Uçağa binmiş olsaydım basınç yüzünden hayatımı kaybedebilirdim. Akciğerim elektronik sigara nedeniyle hava kaçırmış ve kalp atışlarımı olumsuz etkiliyordu. Herkese elektronik sigaradan uzak durmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Elektronik sigara, Selen Görgüzel'in kızını hayattan koparıyordu

ANNESİ SÜREKLİ YANINDA

Annesi Selen Görgüzel de yaşadıkları anları anlatarak, kızının küçük çaplı bir kalp krizi geçirdiğini ve tedavi sürecinde yanında olduğunu belirtti.

Selen Görgüzel Alkan, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Elektronik sigara, Selen Görgüzel'in kızını hayattan koparıyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Anilkan Yildiz: Çağımızın en büyük illeti sigaradır…… 55 2 Yanıtla
  • Mehmet Güven: Anne ve babasının gururu 22 7 Yanıtla
  • Murat Çevre: ZAMANİ GELMİS BU ŞEKİLDE HABER YAPARAK GÜNDEM OLUYOR YANİ BİLDİGİMİZ REKLAMİNİ YAPİYOR KİZİNİN 19 7 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Tam çakılmalıK 10 7 Yanıtla
  • V. A.: Ugf cok güzel kızz 11 6 Yanıtla
  • Ozgur Turker: Sevgili editorun insanliktan nasibini almamis yorumlari bu kadar rahat yayinlamasini anlamiyorum. Basliklarda edep adaptan bahsederken bunu da dusunun 13 3 Yanıtla

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