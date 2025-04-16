Elektronik Sigara Tehlikesi - Son Dakika
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Sağlık

Elektronik Sigara Tehlikesi

Prof. Dr. Karalezli, elektronik sigaranın gençlerde DNA hasarı ve akciğer kanseri riskine yol açtığını belirtti.

16.04.2025 20:49
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Elektronik sigarada korkutan tehlike: DNA hasarı ve akciğer kanserine yol açabiliyor

Prof. Dr. Ayşegül Karalezli:

"13-15 yaşındaki çocuklar bu ürünleri kullanıyor. İçinde ne olduğunu bilmeden bağımlılık yapıcı maddeleri soluyorlar"

"Elektronik sigaralar masum değil; DNA hasarı ve akciğer kanserine yol açabiliyor"

ANTALYA - Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin çocuk yaşta kullanımına dikkat çekerek, "13-15 yaşındaki çocuklar bu ürünleri kullanıyor. İçinde ne olduğunu bilmeden bağımlılık yapıcı maddeleri soluyorlar. Aileler uyanık olmalı, çünkü elektronik sigaralar masum değil; akciğer kanseri ve DNA hasarına neden olabiliyor" dedi.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Katılımlı Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK), 9-12 Nisan tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. Kongrede solunum hastalıklarından tütün bağımlılığına, akciğer kanserinden yapay zeka destekli tanı yöntemlerine kadar birçok başlık ele alındı. Kongreye katılan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, elektronik sigaraların özellikle gençler arasında hızla yayıldığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

"Elektronik sigaralar zararsız sanılıyor, oysa DNA hasarına yol açıyor"

Prof. Dr. Karalezli, "Elektronik sigara maalesef son yıllarda ülkemizde de çok fazla satışı ve kullanımı olan bir şey. Çünkü zararsız olduğu düşünülerek tüketiliyor ne yazık ki. Ama elektronik sigaralarda pek çok katkı maddeleri olduğunu, katkı maddelerinin DNA hasarı yaparak akciğer kanserine neden olduğunu, solunum hastalıklarına zemin hazırladığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gençler nikotin ya da uyuşturucu madde soluduklarının farkında bile değil"

Prof. Dr. Karalezli, elektronik sigara likitlerinin artık PAF adı verilen cihazlarla kullanıldığını belirterek, "Bu cihazlar gençler arasında çok cazip. Renkli, kokulu, aromalı. İçinde nikotin olduğunu ya da başka bir bağımlılık yapıcı madde olduğunu bilmeden kullanıyor gençler ne yazık ki. Bu maddeler de bazen uyuşturucu olabiliyor. Ülkemizde bu konuda çok güzel kanunlar var ancak bu ürünler elektronik ortamdan temin edilebiliyor" dedi.

"13-15 yaşındaki çocuklar kullanıyor, enfeksiyonlara da davetiye çıkarıyor"

PAF cihazlarının tehlikesine dikkat çeken Prof. Dr. Karalezli, "Bu cihazların içinde 10 bin kullanımlık bir solüsyon var. Kullan-at deniliyor bunlara. Bunu çocuk alıyor. Bu çocuk dediğim gerçekten çocuk. 13-15 yaşında ancak olan çocuklar. Ortaokul çağına kadar inmiş durumda. Bunları bir kişi alıyor. 3-5 kişi, 10 kişi artık kaç kişi içiyorsa. Dolayısıyla enfeksiyonlara da yatkınlık söz konusu. EVALI denilen, elektronik sigarayla ilişkili akciğer hasarına neden olabiliyor" diye konuştu.

"Sigara şirketleri yeni pazar arıyor, 83 farklı zararlı madde tespit edildi"

Elektronik sigaraların ve ısıtılmış tütün ürünlerinin arkasında geleneksel tütün endüstrisinin olduğunu belirten Karalezli, "Bu ürünlerin hepsi normal sigara fabrikalarının ürünleri. Normalde sigara satışlarının azaldığını görünce yeni pazar payları aramaya başlıyorlar. Bu elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri ortaya çıkmış durumda" dedi.

Isıtılmış tütün ürünlerinin zararlarına da değinen Karalezli şöyle devam etti: "Isıtılmış tütün ürünleri de normal tütünün, selüloz dediğimiz odun diye tabir edebiliriz belki, karıştırılması ve içine bazı katkı maddelerinin konulmasıyla imal edilmiş bir şey. Küçücük bir sigarası var zaten. Bunu şarj ediyorlar. Arkasından da bu şarj edilen şey normal sigara gibi. Elektronik sigaralarda ya da normal sigaralarda tespit edilmemiş 83 tane farklı, bazıları kanserojen madde tespit edilmiş. Bu ürünler kablolu, silikalı. ısıtılmasıyla ortaya çıkan zararlı maddelerin, özellikle nikelin, sigaradan 100 kat daha fazla olduğu görülmüş. Bu metallerin vücuda alınması akciğerde reaksiyonlara ve hastalıklara neden olabiliyor."

"Denetim çalışmaları sürüyor, aileler ve kamu birlikte mücadele etmeli"

Prof. Dr. Karalezli, denetim mekanizmalarına da dikkat çekerek, "Aslında ülkemizde çok güzel kanunlarımız var ve bunların kullanımı tütün kontrolü kapsamında. Fakat bir şekilde elektronik ortamdan temin edilebiliyor. Bunun için hem Sağlık Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı nezdinde bir takım önleme çalışmaları devam ediyor. Ailelerin çocuklarını bu konuda da uyarması, bizlerin de sık sık elektronik sigara ve bu tür ürünlere dikkat çekmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Eğitim, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

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