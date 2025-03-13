Endometriozis: Üreme Sorunlarına Neden Oluyor

Üreme şikayetlerinde 'endometriozis'e dikkat

Dr. Ayşe Dişli Gürler: "Endometriozis hastaları sıklıkla ağrı şikayetiyle geliyor"

KAYSERİ - Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Dişli Gürler, endometriozis hastalarının sıklıkla ağrı şikayeti ile kendilerine başvurduklarını belirterek, hastalığın yapışıklığa bağlı tüplerde tıkanmalara yol açarak üreme şikayetlerine de sebep olduğunu söyledi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Dişli Gürler, yumurtalık ve pelvik organların yüzeyinde de bulunmasıyla ortaya çıkan endometriozis hastalığıyla ilgili bilgiler verdi. Hastalığın kesin sebebinin bilinmediğine değinen Dr. Gürler, "Rahim içinde bulunması gereken dokuların bir şekilde rahmin içerisinden başka yerlere göç ederek oralarda yerleşmesi ve bulunduğu bölgelerde kanamaya bağlı yapışıklıklar ve neticesinde de ağrıya neden olması durumudur" dedi.

"Bu hastalar sıklıkla ağrı şikayetiyle gelirler"

Aylık kanama periyotları yani regl kanamalarıyla beraber endometriozisin bulunduğu yerlerde de kanamaların meydana geldiğini vurgulayan Dr. Gürler, "Bu hastalar sıklıkla bize ağrıyla gelirler. Rutin, kronik olmuş pelvik ağrı dışında cinsel ilişki sırasında ağrı da yine yaygın bulgulardandır. Biz bu hastalarda üreme sorunları da görüyoruz. Çünkü mevcut endometriozis odakları tüplerde tıkanmalara yol açtığı için yumurta ve spermin bir araya gelmesine, yani yumurtanın döllenmesine engel oluyor. Dolayısıyla çiftlerde infertilite yani kısırlık sorunları görülüyor" diye konuştu.

"Hastaya göre tedavi uygulanmalı"

Endometriozis vakalarında hastaya göre tedavi yaklaşımının altını çizen Dr. Gürler, "Çünkü hastanın yaşına, çocuk istemine göre ya da endometriozisin yaygınlığına göre tedavi değişmektedir. Önemli olan bu hastalarda doğru tanıyı bir an önce koymak ve doğru tedaviyi uygulamaktır" dedi.

"Gebelik planlarından önce muayene gerekir"

Aktif bir cinsel hayatı olan ve olmayan tüm kadınlara düzenli jinekolojik muayene öneren Dr. Gürler, "Biz düzenli bir jinekolojik muayeneyi aktif cinsel hayatı olsun ya da olmasın tüm hastalarımıza öneriyoruz. Fakat özellikle endometriozis olan ya da şiddetli kronik ağrı, pelvik ağrı çeken, cinsel ilişki sırasında ağrısı olan hastalara bir kere daha muayene olmalarını öneriyoruz. Ayrıca gebelik planlamadan önce bir uzmana başvurulması üreme sorunlarının nedenlerinin tespit edilmesi açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.