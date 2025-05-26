Enerjisa\'dan Yeterince İyi Ebeveynlik Programı

ÖZEL sektör elektrik üreticisi Enerjisa Üretim, uzun yıllardır temellerini attığı ebeveyn danışmanlık programını, bu yıl daha kapsamlı bir yapıya dönüştürerek 'Yeterince İyi Ebeveynlik' adı altında başlattı. 0-18 yaş arası çocuğu olan tüm çalışanlara ve partnerlerine açık olan bu program, ebeveynlerin çocuklarıyla daha güçlü ve sağlıklı ilişkiler kurmalarını desteklemeyi hedefliyor.

'Yeterince İyi Ebeveynlik', ebeveynlerin kusursuzluk arayışını bir kenara bırakarak empati kurma, duyarlılık gösterme ve güvenli bir ortam yaratma anlayışını benimsemelerini amaçlıyor. Enerjisa Üretim, ayrıca bu program ile çalışanlarının iş yerinde daha dengeli, sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmelerine de katkı sunuyor. Çevrim içi eğitimler, grup atölyeleri, bireysel danışmanlık ve webinarlar gibi çeşitli uygulamalarla ebeveynlere pratik çözümler sunuluyor.

Program, ebeveynlerin karşılaştıkları günlük zorluklara yönelik çözüm önerileri de sunuyor. Katılımcılar, akıllı telefon kullanımı, sınır koyma, yeme problemleri, dikkat dağınıklığı gibi sık karşılaşılan konularda düzenlenen webinarlar ile yaşamlarını kolaylaştıracak stratejiler öğreniyor. Ayrıca, ebeveyn danışmanlık görüşmeleri, her katılımcının ihtiyaçlarına göre özelleştiriliyor. Gerçekleştirilen grup atölyeleriyle ebeveynler arasında akran desteği güçleniyor, ortak deneyimlerden öğrenme ve birlikte iyileşen bir iletişim alanı oluşturma hedefleniyor.

EĞİTİCİ VE ETKİLEŞİMCİ İÇERİKLER HAZIRLANIYOR

Program kapsamında tatil dönemlerinde düzenlenen etkinliklerle çocuklar ofis ortamında misafir edilerek, eğitici ve etkileşimli içeriklerle buluşturuluyor. Ebeveyn-çocuk egzersizleriyle hareketin günlük yaşamdaki yeri hatırlatılırken; işaret dili farkındalık çalışmalarıyla erken yaşta kapsayıcı iletişimle tanışmaları destekleniyor. Bu yaklaşım, esenlik anlayışını yalnızca çalışanlarla sınırlı tutmayarak, değerlerin bir arada öğrenildiği ve paylaşıldığı bir ortam yaratılmasına katkı sunuyor.

Enerjisa Üretim İş Yeri Hekimi ve Örgütsel Psikoloji Uzmanı Anıl Akpınar, ebeveynlerin hem profesyonel hem de özel hayatlarında dengeli bir yaşam kurmalarına yardımcı olmak amacıyla başlattıkları Yeterince İyi Ebeveynlik Programı hakkında şunları söyledi:

"Toplumsal sağlıklı yaşam kültürüne destek olmak için daha pek çok değerli projeye imza atmaya devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızın sadece profesyonel hayatlarında değil, kişisel yaşamlarında da sürdürülebilir bir denge kurabilmeleri, uzun vadeli sağlıklı bir iklim yaratmamızın anahtarıdır. Bu nedenle bakım veren odaklı programlar ve ebeveynlik desteği gibi toplumsal fayda sağlayan projeleri hayata geçirmek, kurumsal kültürümüzün önemli bir parçası olmaya devam edecek. Sene başında Donald Winnicott'un geliştirdiği 'yeterince iyi ebeveynlik' kavramından ilham alarak oluşturulan programımız çeşitli eğitimler, grup atölyeleri, danışmanlık görüşmeleri ve etkinliklerle Temmuz ayına kadar devam edecek. 1 Haziran Dünya Ebeveynler Günü vesilesiyle, çalışanlarımızın ebeveynlik yolculuklarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Geleceği şekillendiren her adımda, ekip arkadaşlarımızın yaşam kalitesini artırarak topluma katkıda bulunmayı hedefliyoruz."