Esenyurt Belediyesi'nden eczacılara kutlama - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt Belediyesi'nden eczacılara kutlama

13.05.2022 20:17

Esenyurt Belediyesi'nden eczacılara kutlamaİSTANBUL Esenyurt'ta görev yapan eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutlayan Esenyurt Belediyesi, eczacıları tek tek ziyaret ederek hediye paketi verdi.

Esenyurt Belediyesi'nden eczacılara kutlama

İSTANBUL Esenyurt'ta görev yapan eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutlayan Esenyurt Belediyesi, eczacıları tek tek ziyaret ederek hediye paketi verdi.

Esenyurt Belediyesi, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren eczaneleri tek tek ziyaret ederek 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı. Ekipler, eczacılara Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un selamını ileterek hediye paketlerini verdi. Eczacı Arzu Ulubay, "10 yıldır eczane eczacılığı yapıyorum. İlk defa bir Belediye Başkanı tarafından günümüzün hatırlandığını görüyorum. Bu çok onur verici bir şey. Başkanımızın da desteğiyle de her şey daha iyi olacak" dedi.

Esenyurt Belediyesi'nden eczacılara kutlama
Esenyurt Belediyesi'nden eczacılara kutlama
Esenyurt Belediyesi'nden eczacılara kutlama
Esenyurt Belediyesi'nden eczacılara kutlama

YORUMLAR
500
Son 24 saatte korona virüsten 7 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 7 kişi hayatını kaybetti Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri süresi uzatıldı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri süresi uzatıldı

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Mayıs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Esenyurt Belediyesi'nden eczacılara kutlama - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
20:11 Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
20:10 Ukrayna, Rus ordusunu pusuya düşürdü! Onlarca asker ve zırhlı araç kaybı var
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 20:24:29. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi'nden eczacılara kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement