Esenyurt Belediyesi'nden eczacılara kutlama - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi'nden eczacılara kutlama

İSTANBUL Esenyurt'ta görev yapan eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutlayan Esenyurt Belediyesi, eczacıları tek tek ziyaret ederek hediye paketi verdi.

Esenyurt Belediyesi, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren eczaneleri tek tek ziyaret ederek 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı. Ekipler, eczacılara Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un selamını ileterek hediye paketlerini verdi. Eczacı Arzu Ulubay, "10 yıldır eczane eczacılığı yapıyorum. İlk defa bir Belediye Başkanı tarafından günümüzün hatırlandığını görüyorum. Bu çok onur verici bir şey. Başkanımızın da desteğiyle de her şey daha iyi olacak" dedi.