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Eşinin karaciğeri ile hayata tutundu - Son Dakika

Eşinin karaciğeri ile hayata tutundu

26.11.2021 14:56

Eşinin karaciğeri ile hayata tutundu "Eşim önce gönlümeydi, şimdi ciğerimde taşıyorum" 59 yaşındaki Şerif Ali Kalender eşinin karaciğer ile hayata tutundu.

Eşinin karaciğeri ile hayata tutundu

"Eşim önce gönlümeydi, şimdi ciğerimde taşıyorum"

İSTANBUL - 59 yaşındaki Şerif Ali Kalender eşinin karaciğer ile hayata tutundu. Kalender, "Eşim önce gönlümdeydi, şimdi ise ciğerimde taşıyorum" dedi.

İstanbul'da yaşayan 59 yaşındaki Şerif Ali Kalender'e 5 yıl önce karaciğer yağlanmasına bağlı karaciğer sirozu tanısı konuldu. Karaciğer fonksiyonları bozulan ve son dönem karaciğer yetmezliğine giren Kalender'in sağlığına kavuşmasının ancak karaciğer nakliyle mümkün olabileceği söylendi. Kalender, nakil için Medicana İnternational İstanbul Hastanesi'ne başvurdu. Başarılı bir karaciğer nakli sonrası eşinin verdiği karaciğer ile hayata tutunan 59 yaşındaki Kalender, "Hastalık öncesinde gerekli olan birçok hareketi yapamıyordum. Şimdi ise tüm ihtiyaçlarımı giderebiliyorum. Eşim bütün riskleri göze alarak benim hayatımı kurtarmak için kendi hayatını riske attı. Eşim, önceden gönlümdeydi şimdi ise onu ciğerime taşıdım" dedi.

"Hastamıza başarılı bir şekilde sağ lob canlıdan canlıya karaciğer nakli yapıldı"

Hastaya canlıdan canlıya başarılı bir karaciğer nakli yaptıklarını ifade eden Medicana İnternational Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Ara, "Hastamız son dönem karaciğer sirozu gelişen bir hastaydı. Hastamızın en önemli yakınması, kanama, karında sıvı birikmesi,halsizlik ve yorgunluktu. Hastamıza yapılan muayene ve tetkiklerden sonra karaciğer nakli endikasyonu konuldu. Eşi hastamıza karaciğerin sağ lobunu bağışladı. Hastamıza başarılı bir şekilde sağ lob canlıdan canlıya karaciğer nakli yapıldı. Amerika'daki karaciğer nakillerinin yüzde 96 kadavradan yüzde 4 ise canlıdan canlıya olan nakillerdir. Ülkemizde ise tam tersi karaciğer nakillerinin yüzde 90 canlıdan canlıya yüzde 10 ise kadavradan olan nakillerdir. Benim görüşüm Amerika'da olduğu gibi kadavra bağışlarını artırmak için, hukuksal alt yapı sağlanarak bir kişi organlarını bağışladığı zaman, eğer o kişide beyin ölümü gerçekleşmişse onun organlarını yakınlarına sormaksızın alabilmeliyiz. Karaciğer nakilleri alt yapısı güçlü olan hastanelerde ve karaciğer nakli konusunda daha önce deneyimi olan cerrahlar tarafından yapılmalıdır. şeklinde konuştu.

Eşine donör olan Bilgi Kalendar, "Eşim gün geçtikçe kötüleşince hocalarımıza başvurduk ve onların onayıyla eşime donör oldum. Eşime karaciğerim nakil edildikten sonra daha çok huzurlu oldum. Allah'ın bunu alnıma yazdığını düşünüyorum. Çok mutluyum, gururluyum. İnsan hayatını kurtarmak çok güzel" diyerek sözlerini tamamladı.

Eşinin karaciğeri ile hayata tutundu
Eşinin karaciğeri ile hayata tutundu
Eşinin karaciğeri ile hayata tutundu
Eşinin karaciğeri ile hayata tutundu

medicana international istanbul hastanesi, Ali Kalender, İstanbul, E 5, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Eşinin karaciğeri ile hayata tutundu - Son Dakika


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