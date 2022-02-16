Felç geçiren 81 yaşındaki hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika

Felç geçiren 81 yaşındaki hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

SAMSUN - Samsun'da felç geçiren 81 yaşındaki hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Samsun'da ambulans helikopter yaşamsal olarak ilk 3 saatin çok önemli olduğu felç geçiren 81 yaşındaki hasta içinde havalandı. Havza ilçesine giden ambulans helikopter kısa sürede hastayı İlkadım ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi.

Ambulans helikopter hayat kurtarmaya devam ediyor. Hastaları sağlık kuruluşlarını nakil etmede adeta zamanla yarışan ambulans helikopter bu kez de 81 yaşındaki Firdevs A. için havalandı. Havza Devlet Hastanesi acilinde felç tanısı alan yaşlı kadın için adeta zamanla yarışıldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanındaki heliporttan havalanan ambulans helikopter kısa bir süre içinde Havza'ya ulaştı. Yaşlı kadının ilk müdahalesi ambulans helikopter içerisinde yapıldı. Helikopter dakikalar içinde yaşlı kadını nakil etmesi hastanın yaşama tutunmasını sağladı.

Yaşlı kadın Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.