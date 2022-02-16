Üye Girişi
Felç geçiren 81 yaşındaki hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika

Felç geçiren 81 yaşındaki hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

16.02.2022 15:58

Felç geçiren 81 yaşındaki hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti Samsun'da felç geçiren 81 yaşındaki hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Felç geçiren 81 yaşındaki hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

SAMSUN - Samsun'da felç geçiren 81 yaşındaki hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Samsun'da ambulans helikopter yaşamsal olarak ilk 3 saatin çok önemli olduğu felç geçiren 81 yaşındaki hasta içinde havalandı. Havza ilçesine giden ambulans helikopter kısa sürede hastayı İlkadım ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi.

Ambulans helikopter hayat kurtarmaya devam ediyor. Hastaları sağlık kuruluşlarını nakil etmede adeta zamanla yarışan ambulans helikopter bu kez de 81 yaşındaki Firdevs A. için havalandı. Havza Devlet Hastanesi acilinde felç tanısı alan yaşlı kadın için adeta zamanla yarışıldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanındaki heliporttan havalanan ambulans helikopter kısa bir süre içinde Havza'ya ulaştı. Yaşlı kadının ilk müdahalesi ambulans helikopter içerisinde yapıldı. Helikopter dakikalar içinde yaşlı kadını nakil etmesi hastanın yaşama tutunmasını sağladı.

Yaşlı kadın Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Felç geçiren 81 yaşındaki hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti
Felç geçiren 81 yaşındaki hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti
Felç geçiren 81 yaşındaki hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

YORUMLAR
500

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Helikopter, Samsun, Havza, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Felç geçiren 81 yaşındaki hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:44 Dini nikahlı hamile eşini öldüren caniden çileden çıkaran sözler: Kim olsa aynısını yapardı
15:44 HDP'li Sebahat Tuncel'in tokatladığı Emniyet Müdürü, FETÖ'den ihraç edildi
15:42 Falyalı cinayetinde önemli ipucu! Eldivenden sonra Mustafa Söylemez'in giydiği kıyafetler de bulundu
15:34 Arkadaşları tezahürat yaptı! Liseli gençlerin kavgası polisin gelmesiyle sona erdi
15:34 Dikkatsizliğin sonu! Telefonuna bakarken bir anda kendini aşağı katta buldu
15:31 Murat Sancak'ın "FETÖ" iddiaları üzerine TFF, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu
15:29 Meksika'da karteller üyelerine yamyamlık dersi veriyor
15:28 Filmlerde içilen sütün ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
14:17 Babaannenin sessiz feryadı kurtarmaya yetmedi! Zorba nişanlı, 16 yaşındaki genç kızı boğazını keserek katletti
15:25 İmamoğlu'ndan jest! Ayakta kalan kadına kendi koltuğunu verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 16:05:28. #1.13#
SON DAKİKA: Felç geçiren 81 yaşındaki hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement